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Xác minh mộ tập thể liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Ngô Tùng

TPO - Theo nhiều tài liệu lịch sử và các nguồn tư liệu trong nước, quốc tế, có hai rãnh mộ tập thể được hình thành tại khu vực đầu phía Tây Sân bay Tân Sơn Nhất, an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh vào sân bay này vào Xuân Mậu Thân 1968.

Chiều 7/7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Tân Sơn Nhất vào đêm ngày 30, rạng sáng 31/1/1968 (mùng 1 và mùng 2 Tết Mậu Thân).

Theo nhiều tài liệu lịch sử và các nguồn tư liệu trong nước, quốc tế, có hai rãnh mộ tập thể được hình thành tại khu vực đầu phía Tây Sân bay Tân Sơn Nhất để an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh lịch sử này.

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Hình ảnh tư liệu được Bộ Tư lệnh TPHCM cung cấp.

Đã gần 60 năm trôi qua, nhiều đồng đội vẫn chưa được tìm thấy, nhiều gia đình vẫn mòn mỏi chờ tin người thân. Mỗi ký ức, mỗi bức ảnh, mỗi tấm bản đồ, mỗi dòng ghi chép hay một câu chuyện được lưu giữ đều có thể là manh mối quý giá giúp xác định vị trí các rãnh mộ, đưa các anh trở về với gia đình và đồng đội.

Bộ Tư lệnh TPHCM kêu gọi sự chung tay, góp sức từ các cựu chiến binh từng tham gia hoặc biết thông tin về trận đánh Sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968, các cựu quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh từng hoạt động tại khu vực sân bay, thân nhân liệt sĩ, người dân địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước.

Mỗi người, nếu còn lưu giữ tài liệu, nhật ký, bản đồ, hình ảnh hoặc ký ức liên quan đến việc chôn cất các liệt sĩ sau trận đánh, có thể chia sẻ thông tin với cơ quan chức năng. Mọi thông tin, dù rất nhỏ, đều được trân trọng tiếp nhận, kiểm chứng và bảo mật theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ Trung tá Lý Minh Vân - Chính trị viên Đội K74, Bộ Tư lệnh TPHCM (số điện thoại 0988.115.272, email: phuongthao201213@gmail.com).

Cuối tháng 5 vừa qua, Bộ Tư lệnh TPHCM cũng phát đi thông báo kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, cung cấp thông tin để hỗ trợ, phục vụ tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ hy sinh ngày 12/2/1968 và được chôn cất tại Nghĩa địa Chí Hòa (nay là khu vực Công viên Lê Thị Riêng, thuộc phường Hòa Hưng, TPHCM).

Sau đó, rất nhiều nhân chứng đã góp mặt và chia sẻ nhiều thông tin có giá trị góp phần đáng kể để Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM (Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) tiếp tục có những bước triển khai hiệu quả. Đến nay, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng đang được tiến hành khẩn trương sau những kết quả thăm dò, xác định có các rãnh mộ là hố chôn tập thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh vào mùa xuân năm 1968.

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Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được tiến hành khẩn trương tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
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