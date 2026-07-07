Xác minh mộ liệt sĩ cạnh nghĩa trang gia đình ở Huế

TPO - Trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng TP. Huế đã tiếp nhận và xác minh thông tin một ngôi mộ được cho là mộ liệt sĩ nằm cạnh khu nghĩa trang gia đình tại xã Hưng Lộc, Huế.

Chiều 7/7, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế do Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, làm trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát và xác minh thông tin về một ngôi mộ được cho là mộ liệt sĩ tại thôn Thuận Hóa, xã Hưng Lộc.

Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ CHQS TP. Huế (thứ ba từ phải sang), cùng nhóm công tác kiểm tra khu vực hiện trường ở xã Hưng Lộc, xác minh thông tin mộ liệt sĩ.

Theo thông tin do ông Nguyễn Văn Bình (thôn Thuận Hóa) cung cấp, ngôi mộ nằm sát khu nghĩa trang gia đình. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Quy tập 192 đã khảo sát hiện trường, đồng thời mở rộng xác minh từ các nhân chứng tại địa phương.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy người được an táng có tên Vỹ, quê ở tỉnh Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị), là chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Liệt sĩ từng bị giam giữ tại nhà tù La Hy (Nam Đông, Huế), sau khi vượt ngục đã bị thương nặng, kiệt sức và hy sinh tại khu vực rẫy của ông Võ Đại Lớn. Gia đình đã chôn cất liệt sĩ gần khu vực rẫy, nay nằm cạnh khu nghĩa trang gia đình ông Bình. Trong nhiều năm qua, phần mộ vẫn được người dân địa phương chăm sóc, hương khói.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP. Huế gặp gỡ nhân chứng để xác minh chặt chẽ các thông tin liên quan mộ liệt sĩ tại xã Hưng Lộc.

Qua kiểm tra thực địa và làm việc với các nhân chứng, Đại tá Hà Văn Ái yêu cầu Đội Quy tập 192 tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xác minh chặt chẽ các thông tin liên quan; đồng thời xây dựng kế hoạch cất bốc, quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang theo đúng quy định. Việc lấy mẫu sinh phẩm để xác định danh tính hài cốt cũng sẽ được triển khai theo quy trình chuyên môn.

Bộ CHQS TP. Huế cho biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 7/7, địa phương đã lấy mẫu sinh phẩm tại 23/42 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật gần 1.900 phần mộ và thu được gần 1.000 mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định. Cùng với đó, Đội Quy tập 192 đang đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ tại quê hương.