Đà Nẵng thành lập đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời

TPO - Việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngày 7/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm và tình cảm sâu đối với các anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, Bộ CHQS cũng công bố Quyết định của Đảng ủy Phòng Chính trị về việc thành lập Chi bộ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội gồm 54 cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố, có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Bộ CHQS thành phố tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thu thập, xử lý, số hóa thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh quá trình thực hiện nhiệm vụ phải làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong khảo sát, xác minh, thu thập thông tin; tổ chức rà phá bom mìn, vật nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang bị.