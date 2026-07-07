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Pháp luật

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Khởi tố chủ đầu tư liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi gây chết người ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai khiến một người tử vong và gây thiệt hại lớn về tài sản, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 - Lâm Đồng đã khởi tố chủ đầu tư dự án để điều tra về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 7/7, ông Phạm Minh Tuấn - Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 - Lâm Đồng xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Tính (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, chủ đầu tư dự án hồ chứa nước trên núi Tân Lai, để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cơ quan tố tụng, bị can Trần Quang Tính bị khởi tố theo Điều 298 Bộ luật Hình sự. Cùng với quyết định khởi tố, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

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Toàn cảnh hồ chứa nước bị vỡ trên núi Tân Lai.

Cùng ngày, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng đã đến UBND xã Tuy Phong kiến nghị chính quyền sớm đẩy nhanh công tác bồi thường để có kinh phí khôi phục sản xuất sau thời gian dài chịu thiệt hại.

Làm việc với người dân, lãnh đạo UBND xã Tuy Phong cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành định giá tài sản bị thiệt hại làm cơ sở giải quyết bồi thường. Việc xác định nguyên nhân sự cố và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Theo chính quyền địa phương xã Tuy Phong, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quang Tính từ ngày 5/7. Trong tuần này, địa phương dự kiến tổ chức đoàn công tác cùng người dân kiểm tra các hồ chứa thuộc dự án, đồng thời đối thoại với đại diện doanh nghiệp để giải quyết các kiến nghị.

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Vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai gây thiệt hại cho nhiều hộ dân.

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 20h ngày 1/11/2025, hồ chứa nước của Công ty Việt Phong Phú (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) bị vỡ. Nước từ trên cao cuồn cuộn đổ về san phẳng khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân.

Sự cố vỡ hồ làm bé gái 13 tuổi tử vong, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng.

Thái Lâm
#vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng #Trần Quang Tính #gây hậu quả nghiêm trọng #vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai #khởi tố #Lâm Đồng

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