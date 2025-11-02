Nguyên nhân vỡ hồ chứa nước 900.000 m3 ở Lâm Đồng

TPO - Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, hồ chứa nước có diện tích 900.000 m3 bị vỡ khiến bé gái 13 tuổi tử vong chưa được cấp phép.

Trưa 2/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác đã có mặt tại xã Tuy Phong để kiểm tra hiện trường vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú (Công ty Việt Phong Phú), khiến một bé gái 13 tuổi tử vong và hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phong, mưa lớn kéo dài kết hợp lượng nước từ hồ chứa trên cao của Công ty Việt Phong Phú khiến dòng nước đổ xuống nhanh, gây ra lũ quét bất ngờ trong đêm 1/11. Vụ việc khiến một bé gái 13 tuổi bị cuốn trôi và tử vong, gần 60 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu bị thiệt hại về hoa màu và tài sản.

Theo hồ sơ, khu vực hồ chứa nước nằm trong dự án nông trại VAC của Công ty Việt Phong Phú, được cấp phép đầu tư từ năm 2017. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hà Lộc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, trong giấy phép đầu tư không có hạng mục xây dựng hồ chứa nước.

"Qua kiểm tra, hồ chứa bị vỡ có dung tích trung bình khoảng 900.000 m3, được xem là hồ cỡ vừa. Đây là công trình chưa được cấp phép xây dựng", ông Lộc khẳng định.

Trước đó, vào đầu tháng 10, hồ này từng bị rò rỉ, sạt thành nhưng chưa gây thiệt hại lớn. Hiện khu vực trang trại vẫn còn 3-5 hồ chứa nhỏ khác, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị sớm hạ mực nước để đảm bảo an toàn.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở, chăm lo hậu sự cho gia đình nạn nhân và nhanh chóng làm rõ nguyên nhân sự cố. "Phải kiểm tra toàn bộ hồ chứa trong khu vực, xử lý nghiêm các công trình không phép và khẩn trương hạ mực nước để phòng ngừa rủi ro tiếp theo", ông Mười nhấn mạnh.

Khoảng 20h ngày 1/11, người dân khu vực chân núi xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng hốt hoảng khi nghe tiếng nổ lớn. Ngay sau đó dòng nước từ trên cao đổ mạnh xuống các rẫy táo và nhà dân.