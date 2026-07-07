Triệt phá đường dây mua bán hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp

TPO - Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ Phùng Xuân Đường (SN 1980, trú xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) và N.V.D (SN 2005, trú xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Nghệ An phát hiện các đối tượng sử dụng Facebook và các hội, nhóm kín trên Telegram để rao bán dữ liệu cá nhân.

Sau khi thu thập thông tin từ nhiều nguồn, các đối tượng sử dụng phần mềm tổng hợp, xử lý dữ liệu rồi bán cho người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Đối tượng Phùng Xuân Đường tại cơ quan Công an.

Để che giấu hành vi, các đối tượng giao dịch thông qua ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ, liên lạc trên Telegram và thường xuyên thay đổi nơi cư trú nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngày 23/6, cơ quan Công an đã bắt giữ, triệu tập hai đối tượng. Khám xét, các lực lượng thu giữ 2 CPU, 2 máy tính xách tay, 4 điện thoại di động cùng hàng nghìn tệp dữ liệu có tổng dung lượng hơn 72,4 GB, chứa trên 50 triệu thông tin cá nhân của người dân trên cả nước.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các dữ liệu bị mua bán gồm thông tin của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và lãnh đạo doanh nghiệp tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, hoạt động mua bán dữ liệu của các đối tượng có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Tang vật vụ án.

Từ tháng 6/2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng từ việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Trong đó, Phùng Xuân Đường từng có tiền án về tội Mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.