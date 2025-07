Phát hiện hơn 110 triệu bản ghi dữ liệu cá nhân đã bị mua bán

TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý 56 vụ việc liên quan hoạt động mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, với quy mô lên tới hơn 110 triệu bản ghi.

Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng – Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã thông tin về tình hình vi phạm và các chế tài liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo Thượng tá Tùng, trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý 56 vụ việc liên quan hoạt động mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, với quy mô lên tới hơn 110 triệu bản ghi.

Ông cho biết tình trạng này xuất phát từ ba nguyên nhân chính: Việc thu thập dữ liệu cá nhân để phục vụ sản xuất, kinh doanh là nhu cầu có thật. Tuy nhiên, điều này dẫn đến tình trạng nhiều tổ chức, cá nhân tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân trái phép để phục vụ lợi ích riêng. Nhiều chủ thể quản lý hệ thống thông tin có hoạt động thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu cá nhân nhưng chưa có quy trình, quy chế rõ ràng, dẫn đến việc dữ liệu bị rò rỉ, đánh cắp hoặc khai thác trái phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân, tổ chức và khách hàng.

Người dân hiện vẫn thiếu hiểu biết về quyền của mình đối với dữ liệu cá nhân, cũng như chưa có kỹ năng bảo vệ các thông tin cá nhân cơ bản trong môi trường số.

Đáng chú ý, ngày 25/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Luật quy định cơ chế xử phạt theo tỷ lệ doanh thu, với mức phạt tối đa lên tới 5% doanh thu năm liền kề đối với một số hành vi đặc biệt nghiêm trọng vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng khuyến cáo: Người dân cần chủ động tìm hiểu Luật, nắm rõ quyền của mình đối với dữ liệu cá nhân đã phát sinh để có thể yêu cầu các tổ chức, cá nhân thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu thực hiện đúng quy định pháp luật.

Các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến dữ liệu cá nhân phải nghiêm túc rà soát hệ thống, quy trình nội bộ, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của Luật để tránh đối mặt với các chế tài nghiêm khắc kể từ ngày Luật có hiệu lực.