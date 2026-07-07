Hơn 500 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

TPO - Hơn 500 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đang được thu nhận mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, mở ra hy vọng giúp nhiều gia đình tìm lại người thân sau hàng chục năm chờ đợi.

Những ngày này, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính phục vụ giám định ADN. Giữa cái nắng gay gắt xen những cơn mưa bất chợt của miền Trung, các cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài làm việc, cẩn trọng trong từng công đoạn để bảo đảm chất lượng mỗi mẫu hài cốt.

Từ đối chiếu hồ sơ, xác định phần mộ, khai quật, thu nhận mẫu đến niêm phong và lập hồ sơ, mọi khâu đều được thực hiện nghiêm ngặt, tuân thủ quy trình chuyên môn, tạo cơ sở phục vụ công tác giám định ADN và đối sánh xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo các cán bộ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, công tác khai quật, thu nhận mẫu hài cốt gặp không ít khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường.

Cán bộ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cẩn trọng khai quật, thu nhận mẫu hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm phục vụ giám định ADN.

Bên cạnh đó, nhiều phần mộ đã được xây dựng kiên cố bằng bê tông, khiến lực lượng thực hiện phải linh hoạt sử dụng nhiều loại máy móc, thiết bị chuyên dụng để phục vụ công tác khai quật, đồng thời vẫn bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hài cốt và mẫu vật.

Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và chính xác trong từng thao tác, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN.

“Khó khăn lớn nhất là thời tiết ở Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, nhiều phần mộ được xây dựng kiên cố nên việc khai quật phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng thao tác. Chúng tôi luôn cố gắng thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chất lượng từng mẫu để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính và trả lại tên cho các liệt sĩ”, Trung tá Bùi Đình Quận - nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh - chia sẻ.

Công tác thu nhận mẫu hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm đang được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh - cho biết việc thu nhận mẫu hài cốt được triển khai chặt chẽ, khoa học, tạo nguồn mẫu phục vụ giám định ADN, làm căn cứ đối sánh để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sau hơn một tháng triển khai tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành việc khai quật, thu nhận mẫu hài cốt tại các nghĩa trang Đức Thọ, Hương Khê, Toàn Lưu và Can Lộc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm hiện có 1.195 phần mộ, trong đó hơn 500 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Các phần mộ chưa xác định được danh tính được gắn số hiệu để phục vụ công tác thu nhận mẫu, quản lý và đối chiếu thông tin.



Hiện công tác thu nhận mẫu được triển khai tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm. Theo kế hoạch, việc thu nhận và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ giám định ADN sẽ được Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành trước ngày 30/8.

Để chiến dịch đạt hiệu quả, cùng với lực lượng quân đội, chính quyền các địa phương đã chủ động rà soát hồ sơ, kiểm đếm phần mộ, chuẩn bị hiện trường và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên môn trong suốt quá trình triển khai.

Ông Trần Kim Chi - Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ - cho biết địa phương đã thành lập tổ công tác, huy động lực lượng dân quân, đoàn thanh niên trực 24/24 giờ để hỗ trợ công tác lấy mẫu, đồng thời rà soát toàn bộ hồ sơ liệt sĩ trên địa bàn, thông báo rộng rãi để thân nhân đối chiếu thông tin.

"Nhiều người dân cũng tự nguyện hỗ trợ hậu cần, nấu ăn và trông coi hiện trường. Với chúng tôi, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là đạo lý, là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc", ông Chi chia sẻ.