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Đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngô Tùng

TPO - Tính đến chiều 7/7, tổng số hài cốt liệt sĩ đã được các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tìm thấy và quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 11 hài cốt.

Chiều 7/7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, từ báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), trong ngày 7/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ (không có di vật kèm theo).

Cộng với 9 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy ngày 6/7, đến thời điểm này, tổng số hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và quy tập tại khu vực này là 11 hài cốt.

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Cán bộ, chiến sĩ đội K thực hiện cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ và di vật tại khu vực rãnh mộ trong Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng

Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin thêm, trong chiều nay và ngày mai, Bộ Tư lệnh thành phố tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị để mở rộng khu vực hố chôn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Trước đó, vào ngày 6/7, sau khi Bộ Tư lệnh TPHCM thông báo tìm được những hài cốt liệt sĩ ban đầu (trong đó xác định có liệt sĩ Huỳnh Văn Quên), ông Huỳnh Văn Mười (ngụ ở Tây Ninh) đã liên hệ nhận là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Chiều 6/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cùng đoàn công tác đã đến nhà ông Huỳnh Văn Mười để xác minh thông tin.

Ngô Tùng
#công viên Lê Thị Riêng #đội K #tìm mộ liệt sĩ #Chiến dịch 500 ngày đêm #11 hài cốt liệt sĩ

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