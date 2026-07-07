Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu tăng tiền đặt cọc đấu giá đất

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tư pháp rà soát, đánh giá để quy định phù hợp về tỷ lệ tiền đặt cọc trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân.

Nội dung trên được nêu rõ tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) do Bộ Tư pháp trình Chính phủ. Ông yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát bảo đảm dự án luật bám sát mục tiêu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành luật.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến hợp lý tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật, báo cáo Chính phủ trước ngày 10/7.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; có quy định bao quát nhằm bảo đảm dữ liệu đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá trong tương lai (nếu có).

Về việc đấu giá tài sản trực tuyến toàn trình trên Hệ thống đấu giá tài sản trực tuyến, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.21/2026 về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Nghị quyết này quy định cơ chế, chính sách đặc thù về đấu giá tài sản trực tuyến. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an vừa làm vừa đánh giá tính hiệu quả, khả thi của chính sách để kịp thời hoàn thiện dự thảo đến khi luật được Quốc hội thông qua.

Về một số quy định để nâng cao hiệu quả xử lý tài sản công, phòng, ngừa việc thao túng kết quả đấu giá, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp rà soát, đánh giá để quy định phù hợp về tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân (đa số ý kiến tại cuộc họp đề xuất điều chỉnh từ 10 - 50% lên mức 20 - 50%).

Đồng thời, Phó Thủ tướng thống nhất với quy định xác định người trúng đấu giá liền kề tại dự thảo luật, tuy nhiên, quy định này chỉ nên áp dụng trong trường hợp đấu giá đối với tài sản pháp luật quy định bắt buộc phải đấu giá.