Độc lạ Cà Mau: Cua có 2 càng, nhiều kẹp

TPO - Trong lúc thu mua cua của ngư dân, một chủ vựa ở Cà Mau bất ngờ phát hiện con cua biển có hình dạng hiếm gặp khi mỗi càng mọc thêm hai kẹp. Hình ảnh con cua sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 7/7, anh Đặng Sự (ngụ ấp 8, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau) xác nhận vừa phát hiện một con cua biển có nhiều kẹp trên bộ càng lạ mắt.

Theo lời anh Sự, trưa 6/7, anh thu mua cua từ người dân nhưng ban đầu cũng không để ý vì cua được buộc dây. Khi mang về kiểm tra lại, anh mới phát hiện cặp càng của nó bị đột biến. Con cua đực, nặng khoảng 300g và khá hung hăng.

Cua Cà Mau hiếm gặp với bộ càng nhiều kẹp độc lạ.

Riêng cặp càng, phía đầu mỗi càng có tới 4 kẹp thay vì chỉ 2 như cua bình thường. Điều đặc biệt, những kẹp mọc thêm vẫn đối xứng nhau và cua dùng để kẹp thức ăn bình thường.

Thấy con cua có hình dạng hiếm gặp, anh Sự giữ lại nuôi thay vì xuất bán. Sau khi đăng hình ảnh lên mạng xã hội, nhiều người đã tìm đến xem. Một số người cũng bày tỏ mong muốn mua lại để nuôi làm cảnh hoặc trưng bày.

Trước đó, tại Cà Mau cũng từng ghi nhận nhiều con cua biển có màu sắc khác thường như cua màu tím sen, màu cam, màu xanh...