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Quảng Ngãi:

Truy vết camera, bắt giữ tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Nguyễn Ngọc

TPO - Qua trích xuất camera và truy vết, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định, tạm giữ tài xế container gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 7/7, Đại tá Vũ Thanh Giang - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, qua rà soát thông tin vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết trên nút giao Quốc lộ 1A và đường dẫn vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã xác định được phương tiện, tài xế điều khiển gây ra vụ việc và mời làm việc để điều tra làm rõ.

Qua xác minh thông tin, hình ảnh từ camera giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 6/7, phương tiện gây tai nạn là xe container mang BKS 29H-967.26 kéo theo sơ-mi rơ-moóc mang BKS 29R-528.23, do Bùi Thanh Trường (41 tuổi, trú xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, Bùi Thanh Trường điều khiển phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến vị trí nút giao rẽ phải từ Quốc lộ 1 để nhập làn vào đường dẫn lên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 76F2-0760 do bà P.T.L. (73 tuổi, trú xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông hướng từ tây sang đông. Vụ va chạm khiến bà L. tử vong tại chỗ, xe máy nát vụn.

Dù gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, thế nhưng tài xế Trường không dừng lại tham gia cấp cứu nạn nhân và phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, xác minh và truy vết, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định tài xế Trường điều khiển phương tiện di chuyển đến Km87, trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc địa phận TP. Đà Nẵng) thì bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết người là do tài xế Trường điều khiển xe đầu kéo không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau.

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Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc với tài xế Trường sau khi gây tai nạn rời khỏi hiện trường.

Trước đó, vào trưa 6/7, tại nút giao Quốc lộ 1 dẫn vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi), người dân phát hiện một xe máy bị hư hỏng nặng, cạnh đó là thi thể một phụ nữ chưa rõ danh tính. Phương tiện được cho là liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn không có tại hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Khánh Cường cùng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và truy tìm phương tiện cùng người điều khiển liên quan.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Ngọc
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