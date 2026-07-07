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Gia Lai:

Xe biển xanh vượt ẩu trên đèo Mang Yang

Tiền Lê

TPO - Tài xế Tùng xác nhận đã điều khiển xe ô tô biển xanh 77A-005.xx của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai vượt ẩu trên khu vực đèo Mang Yang, quốc lộ 19, địa phận xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Clip ghi lại ô tô biển xanh 77A-005.xx vi phạm.

Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã mời lên làm việc, đồng thời lập biên bản xử lý đối với tài xế điều khiển xe biển xanh 77A-005.xx vi phạm khi vượt xe khác không đúng quy định trên khu vực đèo Mang Yang, quốc lộ 19 thuộc địa phận xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông nhận được phản ảnh, các trang mạng xã hội đăng tải đoạn video vào ngày 4/7, ghi nhận xe ô tô con nhãn hiệu Fortuner biển số 77A-005.xx lưu thông theo hướng từ Quy Nhơn đi Pleiku có hành vi vượt xe tại đoạn đường đèo, dốc, nơi có vạch liền vàng ở tim đường thuộc khu vực đèo Mang Yang.

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Ngay sau khi nhận được thông tin ô tô biển xanh 77A-005.xx vi phạm, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 đã mời tài xế lên làm việc.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông nhanh chóng xác minh, truy tìm và đã làm việc với người điều khiển xe ô tô biển số 77A-005.xx là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1973, trú phường Quy Nhơn).

Qua làm việc, anh Tùng xác nhận, vào khoảng 9h27 ngày 4/7, bản thân điều khiển xe ô tô trên là xe của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai vi phạm hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 đã tiến hành lập biên bản với hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt” đối với lái xe Nguyễn Thanh Tùng, quy định tại Điểm a khoản 5 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ; phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng; hình thức xử phạt bổ sung “Trừ 2 điểm giấy phép lái xe”.

Tiền Lê
#xe biển xanh #vi phạm giao thông #Gia Lai #đèo Mang Yang #xử phạt #lái xe vượt ẩu #không vùng cấm #Công an tỉnh Gia Lai #mạng xã hội

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