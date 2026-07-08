Cuba nỗ lực khôi phục lưới điện

TPO - Cuba đã khôi phục phần lớn lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, nước này hiện chỉ có thể đáp ứng chưa đến 1/3 nhu cầu điện, do tác động từ lệnh phong tỏa nguồn cung nhiên liệu của Mỹ.

Người dân Cuba thường xuyên trải qua tình trạng mất điện vì thiếu nhiên liệu. (Ảnh: Reuters)

Tình trạng mất điện trên cả nước xảy ra hôm 6/7. Đây là lần mất điện diện rộng lần thứ 3 ở Cuba trong năm nay, khiến gần 10 triệu người dân chìm trong bóng tối suốt đêm.

Đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Cuba (UNE) cho biết, đến cuối ngày 7/7 đã khôi phục kết nối lưới điện từ tỉnh Pinar del Río ở cực tây đến Holguín ở phía đông. Tuy nhiên, thành phố Santiago de Cuba - đô thị lớn thứ 2 của đất nước - vẫn chưa được kết nối trở lại và tiếp tục mất điện.

Đến cuối ngày 7/7, khoảng 2/3 thủ đô Havana đã có điện trở lại.

Mỹ gây sức ép buộc Chính phủ Cuba phải nhượng bộ bằng cách cắt nguồn cung nhiên liệu cho hòn đảo và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.

Cuba và Liên Hợp Quốc cho rằng các biện pháp trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm luật pháp quốc tế cũng như các quyền con người của người dân Cuba.

Giới chức Cuba và Mỹ cho biết, các cuộc đối thoại giữa hai nước vẫn bế tắc.

Theo đề nghị của Havana, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu với đa số áp đảo trong phiên họp ngày 7/7, để thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ với Cuba.

Phần lớn các quốc gia phát biểu tại phiên họp đã kêu gọi Washington chấm dứt lệnh phong tỏa nhiên liệu kéo dài 6 tháng qua, đảo ngược các biện pháp trừng phạt khiến nền kinh tế Cuba tê liệt.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đưa ra nhiều hình ảnh về những thiệt hại do lệnh cấm vận của Mỹ gây ra, trong đó có hình ảnh các bác sĩ phẫu thuật làm việc trong phòng mổ khi chỉ có nguồn sáng duy nhất từ 1 chiếc điện thoại di động.