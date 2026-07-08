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Thế giới

Hoàng tử Anh Harry thua kiện báo lá cải

Bình Giang

TPO - Hoàng tử Harry của Anh cùng 6 nguyên đơn khác vừa thua trong vụ kiện có ý nghĩa lớn chống lại chủ của báo Daily Mail, liên quan đến cáo buộc thu thập thông tin trái phép.

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Hoàng tử Harry khi rời toà. (Ảnh: AP)

Ngày 7/7, thẩm phán của Tòa Thượng thẩm Anh bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện sau khi nhóm nguyên đơn không chứng minh được những cáo buộc nhằm vào công ty xuất bản báo chí Associated Newspapers Limited (ANL) - đơn vị sở hữu báo Daily Mail.

Trong phần tóm tắt phán quyết, Thẩm phán Matthew Nicklin cho biết các cáo buộc của nguyên đơn là rất nghiêm trọng, nhưng nghi ngờ thôi là không đủ. Theo ông, nguyên đơn phải chứng minh được thông tin trong các bài báo đã được thu thập bằng cách bất hợp pháp.

“Tòa án bác bỏ lập luận cho rằng chỉ vì thông tin mang tính riêng tư và ANL không thể giải thích rõ ràng nguồn gốc của thông tin đó, thì có thể kết luận bài báo mặc nhiên sử dụng nguồn thu thập bất hợp pháp”, thẩm phán kết luận.

Hoàng tử Harry là một trong nhiều nhân vật nổi tiếng cáo buộc ANL sử dụng phương thức bất hợp pháp để thu thập thông tin trong các bài báo đăng từ năm 1993 - 2011.

Nhóm nguyên đơn còn có ca sĩ Elton John và bạn đời David Furnish, nữ diễn viên Elizabeth Hurley, nhà hoạt động Doreen Lawrence, nữ diễn viên Sadie Frost và cựu chính trị gia Simon Hughes.

Trong tuyên bố sau phán quyết, ANL hoan nghênh quyết định của Tòa thượng thẩm, gọi đây là “chiến thắng áp đảo của Daily Mail và các nhà báo”.

Người phát ngôn của công ty cho biết: “Trong mọi trường hợp, thẩm phán đều chấp nhận tính trung thực trong lời khai của các phóng viên về cách họ thu thập thông tin. Đây là sự minh oan tuyệt vời cho nghiệp vụ báo chí của Daily Mail. Như bản án đã nêu rõ, mọi bài báo đều được xây dựng từ các nguồn hợp pháp”.

ANL cũng bày tỏ cảm ơn thẩm phán và cho biết sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, trong đó có việc yêu cầu bồi hoàn chi phí phát sinh khi bảo vệ mình trước vụ kiện mà họ cho là “vô căn cứ”.

Phán quyết được đưa ra đúng thời điểm con trai út của Nhà vua Anh, đồng thời là người đứng thứ 5 trong danh sách kế vị ngai vàng, bắt đầu chuỗi hoạt động kéo dài 1 tuần tại Anh. Hoàng tử Harry trở về Anh từ hôm 6/7, nhưng không có vợ con cùng đi.

Trong phiên xét xử kéo dài hơn 2 tháng hồi đầu năm, tòa án xem xét các cáo buộc của nhóm nguyên đơn cho rằng ANL đã thực hiện nhiều hành vi bất hợp pháp, bao gồm thuê điều tra viên tư nhân nghe lén hộp thư thoại, nghe lén điện thoại và sử dụng thủ đoạn gian dối để thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm.

Bình Giang
Theo CNN
#Daily Mail #báo lá cải #Hoàng tử Anh #Hoàng gia Anh

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