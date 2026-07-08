Hà Lan tuyên bố không thể tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yeşilgöz-Zegerius cho biết, Hà Lan đã làm tất cả những gì có thể, và hiện không còn khả năng cung cấp thêm viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine.

(Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan)

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 7/7, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan nói rằng nước này sẽ tiếp tục kêu gọi các quốc gia khác hỗ trợ Ukraine.

“Chúng tôi không thể làm gì thêm, vì chúng tôi đã làm quá nhiều rồi”, nữ bộ trưởng nói.

Khi được hỏi cụ thể về các yêu cầu mới liên quan đến tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot, bà Yeşilgöz-Zegerius trả lời: "Chúng tôi đã đạt đến giới hạn của mình”.

Ukraine và Hà Lan gần đây đã nhất trí khởi động sản xuất các hệ thống không người lái của Ukraine tại Hà Lan theo chương trình "Xây dựng cùng Ukraine". Chính phủ Hà Lan cũng đã công bố khoản đầu tư bổ sung 500 triệu euro cho máy bay không người lái và thiết bị phòng không cho Ukraine.

Hà Lan đã chi tổng cộng 9,1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine và dành thêm 11,6 tỷ euro cho việc hỗ trợ trong tương lai. Nước này cũng đã cam kết 1 tỷ euro cho chương trình PURL, theo đó các đồng minh châu Âu tài trợ cho việc cung cấp vũ khí do Mỹ sản xuất cho Ukraine.