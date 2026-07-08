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Người lính

Ukraine công bố hệ thống đánh chặn máy bay không người lái tự hành đầu tiên trên thế giới

Quỳnh Như

TPO - Ukraine vừa công bố hệ thống máy bay không người lái đánh chặn tự hành LITAVR, được giới thiệu là mẫu máy bay không người lái (UAV) đánh chặn đầu tiên trên thế giới có khả năng tự cất cánh, truy đuổi và khóa mục tiêu mà không cần người điều khiển trong suốt chuyến bay.

Ukraine đã giới thiệu hệ thống máy bay không người lái đánh chặn tự hành LITAVR, được phát triển bởi công ty F-Drones. Theo nhà phát triển, đây là UAV đánh chặn tự hành hoàn toàn đầu tiên trên thế giới, có khả năng tự cất cánh, truy đuổi và khóa mục tiêu trên không mà không cần người điều khiển can thiệp trong suốt quá trình bay.

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Hệ thống đánh chặn không người lái LITAVR.

LITAVR là một phần của tổ hợp phòng không do F-Drones phát triển, kết hợp với phần mềm điều khiển và giám sát 3D LARAG. Phần mềm này cho phép theo dõi toàn bộ quá trình đánh chặn theo thời gian thực thông qua giao diện hiển thị 2D và 3D.

Để triển khai nhiệm vụ, hệ thống chỉ cần nhận tọa độ mục tiêu từ radar. Theo F-Drones, các tọa độ này có thể được tiếp nhận từ nhiều loại radar khác nhau thông qua giao diện đa giao thức do công ty phát triển.

Sau khi nhận được tọa độ mục tiêu, máy bay không người lái sẽ tự động thực hiện toàn bộ quy trình bay, gồm cất cánh, di chuyển theo lộ trình đã tính toán, truy đuổi và khóa mục tiêu. Khi còn cách mục tiêu vài trăm mét, UAV sẽ giảm tốc, bám theo mục tiêu và chờ lệnh cuối cùng từ người điều khiển trước khi thực hiện đánh chặn.

Mặc dù quá trình bay được tự động hóa gần như hoàn toàn, hệ thống vẫn tuân theo nguyên tắc "con người tham gia vào quá trình". Theo đó, người điều khiển chỉ thực hiện hai thao tác chính là ra lệnh cất cánh và phê duyệt lệnh đánh chặn, quyết định khai hỏa cuối cùng luôn do con người đưa ra.

F-Drones cho biết việc giám sát nhiệm vụ và gửi lệnh tiêu diệt mục tiêu có thể được thực hiện từ bất kỳ đâu thông qua hệ thống điều khiển từ xa mà công ty này cho biết đã được sử dụng để hỗ trợ lực lượng quốc phòng Ukraine trong thời gian qua.

Theo các thông số được công bố, LITAVR có tầm hoạt động tối đa khoảng 65 km và trần bay vượt 9 km.

Nhà phát triển cho biết hệ thống sẽ sớm được đưa vào các cuộc thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu trước khi tiến tới tích hợp vào các đơn vị của quân đội Ukraine.

Trong bối cảnh xung đột với Nga kéo dài, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thị giác máy tính vào các nền tảng không người lái. Mục tiêu là tăng khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử, đồng thời nâng cao hiệu quả đối phó với các mối đe dọa trên không.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#UAV #Ukraine #LITAVR #đánh chặn #máy bay không người lái #công nghệ quốc phòng

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