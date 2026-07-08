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Thế giới

Thủ tướng Ý chọn cách im lặng trước lời công kích của Tổng thống Mỹ Trump

Bình Giang

TPO - Các bộ trưởng của Ý cho biết nước này sẽ không tiếp tục đáp trả những phát biểu công kích của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Thủ tướng Giorgia Meloni, đồng thời cam kết bảo vệ quan hệ song phương dù chịu nhiều sức ép.

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Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. (Ảnh: AP)

Dù từng là đồng minh thân cận, mối quan hệ giữa bà Meloni và ông Trump bắt đầu rạn nứt từ tháng trước, khi ông phát biểu trên kênh truyền hình La7, rằng bà đã “van nài” được chụp ảnh cùng ông tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp. Bà Meloni bác bỏ cáo buộc này và tố ông Trump bịa chuyện.

Khi cả hai sẽ cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara từ ngày 7 - 8/7, ông Trump tiếp tục khơi lại căng thẳng khi đăng trên mạng xã hội Truth Social bức ảnh bà Meloni đang ngước nhìn mình, kèm dòng chú thích: “Cần lệnh cấm tiếp cận”.

Hành động khiêu khích này khiến dư luận cho rằng bà Meloni sẽ phản ứng gay gắt, làm tăng nguy cơ căng thẳng tại hội nghị NATO.

Ngày 7/7, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết Rome sẽ không “mắc bẫy” và vẫn mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Mỹ, bất kể ai là tổng thống.

“Ông Trump phát biểu với tư cách cá nhân. Chúng ta thấy một tổng thống Mỹ rất thích khiêu khích, đặc biệt trên mạng xã hội. Chúng tôi quyết định sẽ không tiếp tục phản hồi những phát biểu như vậy”, ông Tajani nói với báo La Stampa.

Các quan chức cấp cao khác trong Chính phủ Ý, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto, cũng đưa ra thông điệp tương tự khi được hỏi liệu Ý có đáp trả hay không. Văn phòng của bà Meloni từ chối bình luận về cách bà sẽ ứng xử khi gặp ông Trump tại Ankara.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với bà Meloni bác bỏ khả năng Thủ tướng Ý sẽ lạnh nhạt với ông Trump. Người này nói rằng Thủ tướng Meloni biết cách xử lý những tình huống như vậy và sẽ chào Tổng thống Mỹ “bằng một nụ cười”.

Bà Meloni từng ủng hộ ông Trump mạnh mẽ và là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông năm 2025, với kỳ vọng xây dựng quan hệ gần gũi dựa trên sự tương đồng về quan điểm chính trị cánh hữu.

Tuy nhiên, gần đây bà chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ vì công kích Giáo hoàng Leo, sau khi Giáo hoàng lên án cuộc chiến của Mỹ với Iran. Đáp lại, ông Trump gay gắt chỉ trích bà Meloni, cáo buộc bà thiếu dũng khí.

Sau màn khẩu chiến công khai, truyền thông Ý suy đoán chính phủ nước này có thể tẩy chay lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ. Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Ý vẫn tham dự buổi lễ tại dinh thự Đại sứ Mỹ ở Rome tuần trước.

Những phát biểu của ông Trump vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ tại Ý. Một số đảng đối lập cũng lên tiếng bày tỏ ủng hộ bà Meloni.

Trên trang nhất số ra ngày 7/7, báo Il Foglio của Ý chế giễu lời công kích của ông Trump bằng cách đăng bức ảnh Tổng thống Mỹ đứng cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin, kèm dòng chú thích: “Cần lệnh cấm tiếp cận”.

Bình Giang
Theo AP
#Thủ tướng Ý #Thượng đỉnh NATO #Tổng thống Trump #Donald Trump

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