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Thế giới

Ukraine tuyên bố tấn công hàng loạt tàu chở dầu thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Ukraine ngày 7/7 cho biết, máy bay không người lái của nước này đã tấn công 8 tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga đang vận chuyển nhiên liệu đến Crimea trong đêm.

Trong một tuyên bố trên Telegram, lực lượng máy bay không người lái của Ukraine thông báo đã tấn công các tàu Nga - được cho là nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế và có trọng tải khoảng 7.000 tấn - trên Biển Azov.

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi lực lượng này tuyên bố đã tấn công hai tàu khác thuộc “hạm đội bóng tối” quanh khu vực trên.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hậu cần và năng lượng ở Crimea trong những tuần gần đây, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu ở khu vực này.

"Việc tấn công vào hệ thống hậu cần hải quân làm phức tạp thêm việc cung cấp nhiên liệu và đạn dược cần thiết để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Nga, chủ yếu là ở Crimea", lực lượng máy bay không người lái Ukraine cho biết.

Đơn vị này đã đăng tải đoạn video đen trắng quay bằng máy bay không người lái cho thấy các tàu bị nhắm mục tiêu và bốc cháy.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Hình ảnh các cuộc tấn công. (Nguồn: Pravda)

Kiev từ lâu đã kêu gọi các đồng minh quốc tế mạnh tay trấn áp các tàu thuyền lách luật để vận chuyển dầu Nga ra thị trường quốc tế.

Lực lượng Ukraine đã tấn công bằng xuồng không người lái để vô hiệu hóa một số tàu chở dầu vận chuyển dầu của Nga ở Biển Đen, một phần của chiến dịch nhằm giảm nguồn thu của Mátxcơva.

Minh Hạnh
Reuters
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