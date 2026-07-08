Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố 6 đối tượng cắt trộm hơn 1.200m dây điện mang bán phế liệu

Thái Lâm

TPO - Lợi dụng đêm tối và khu vực vắng người, nhóm đối tượng nhiều lần cắt trộm dây điện chiếu sáng tại Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng), lấy lõi đồng bán phế liệu. Trong khoảng 2 tháng, nhóm này đã gây ra hơn 10 vụ trộm, cắt hơn 1.200m dây điện chiếu sáng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

29-8444.jpg
Các đối tượng tại hiện trường vụ trộm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phát hiện liên tiếp xảy ra các vụ cắt trộm hệ thống dây điện chiếu sáng tại Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động du lịch.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ 6 đối tượng gồm: Vi Văn Thanh (SN 1991), Lữ Văn Công (SN 1995), Lữ Văn Tình (SN 2000, cùng quê Nghệ An); Mai Thế Đạt (SN 1994) Lô Văn Ngoan (SN 2001, cùng quê Thanh Hóa), và Đỗ Minh Quang (SN 1986, quê Thái Nguyên).

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng lợi dụng đêm tối và khu vực vắng người qua lại để cắt trộm dây điện chiếu sáng. Sau đó, nhóm này tách lấy lõi đồng đem bán cho các cơ sở thu mua phế liệu để lấy tiền tiêu xài.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, từ đầu tháng 5/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ trộm, cắt hơn 1.200m dây điện chiếu sáng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #khởi tố #trộm hơn 1.200m dây điện #Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe