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Pháp luật

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Công an vào cuộc vụ người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông

Nguyễn Tiến

TPO - Sau vụ va chạm giao thông trong hẻm ở phường Phú Lợi (TPHCM), người đàn ông có hành vi đạp vào đầu nữ sinh đã được công an xác định danh tính, mời làm việc để điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiều 7/7, đại diện UBND phường Phú Lợi (TPHCM) cho biết Công an phường đã xác định được danh tính người đàn ông có hành vi đạp vào đầu một cô gái sau vụ va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn.

Người này đã được mời đến trụ sở để làm việc, phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định.

Theo báo cáo của Công an phường Phú Lợi, người liên quan được xác định là ông K.Q.P. (SN 1981, trú tại phường Phú Lợi), sinh sống gần khu vực xảy ra vụ việc.

Clip ghi lại diễn biến vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và trích xuất camera an ninh xung quanh hiện trường nhằm làm rõ diễn biến vụ việc.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, cơ quan công an đã mời ông P. cùng cô gái liên quan đến làm việc, lấy lời khai để phục vụ quá trình điều tra, xác minh.

Nữ bị hại được xác định là Đ.H.T., sinh viên một trường đại học trên địa bàn phường Phú Lợi. Theo trình bày của T., vụ việc xảy ra vào sáng 7/7 trong một con hẻm trên đường 30 Tháng 4.

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Người đàn ông có hành vi dùng chân tác động vào đầu cô gái sau va chạm giao thông. (Ảnh chụp từ clip)

Khi điều khiển xe máy, do thiếu quan sát, xe của T. va chạm với xe máy do ông P. điều khiển, trên xe có chở theo một trẻ nhỏ.

Sau cú va chạm, cả hai cùng ngã xuống đường, mũ bảo hiểm của T. bị văng khỏi đầu.

T. cho biết trong lúc còn choáng váng, ông P. đã tiến đến, dùng chân đạp mạnh vào vùng đầu của cô.

Sự việc chỉ dừng lại khi những người dân có mặt kịp thời can ngăn và hỗ trợ. Sau đó, T. được người thân đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Công an phường Phú Lợi đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tiến
#Va chạm giao thông #đạp vào đầu #Phú Lợi #TPHCM #tố cáo #xác minh

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