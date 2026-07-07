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[Clip] Người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông

Nguyễn Tiến

TPO - Sau khi xảy ra va chạm giao thông với một cô gái tại phường Phú Lợi, TPHCM, người đàn ông đã dùng chân đạp vào vùng đầu nạn nhân.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy sau va chạm, người đàn ông tiến đến gần và có hành động đạp vào vùng đầu cô gái.

Ngày 7/7, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh người đàn ông có hành vi đạp vào đầu một cô gái sau khi xảy ra va chạm giao thông. Điều đáng nói, cô gái bị hành hung trong tình trạng đang nằm dưới mặt đường, không còn khả năng chống đỡ. Sự việc gây bức xúc trong cộng đồng mạng

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày tại một con hẻm trên đường 30 Tháng 4, phường Phú Lợi, TPHCM.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, vào thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo con nhỏ ngồi phía trước di chuyển trong hẻm. Khi đến khu vực giao nhau với một hẻm khác, xe máy của người này va chạm với xe máy do một cô gái điều khiển.

Sau khi va chạm, cả hai xe cùng ngã xuống đường. Trong lúc cô gái vẫn đang nằm dưới mặt đường, mũ bảo hiểm văng khỏi đầu, người đàn ông bất ngờ đứng dậy, tiến đến gần rồi dùng chân đạp vào vùng đầu của cô gái.

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Người đàn ông tiến lại gần và có hành động dùng chân đạp vào vùng đầu cô gái sau va chạm. Ảnh cắt từ camera.

Sau đó, người đàn ông này tiếp tục chửi bới, đe dọa nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại sau khi một số người dân xung quanh xuất hiện, can ngăn.

Liên quan đến vụ việc, đại diện UBND phường Phú Lợi cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xác minh, thu thập thông tin để làm rõ hành vi của những người liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

Nguyễn Tiến
#va chạm giao thông #TPHCM #người đàn ông #cô gái #bạo hành #đạp đầu cô gái #mâu thuẫn

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