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Pháp luật

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Mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành cà phê, chồng ra tay sát hại vợ

Nguyễn Thảo

TPO - Trong lúc làm rẫy, hai vợ chồng ông Ngọ xảy ra mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành cà phê. Sau một lúc lời qua tiếng lại, ông Ngọ đã dùng chiếc tua vít đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Ngọ (57 tuổi, trú phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

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Đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ.

Theo điều tra ban đầu, sáng 21/6, sau nhiều giờ không liên lạc được với ông Ngọ và bà Nguyễn Thị Yến (57 tuổi, vợ của Ngọ), người thân đã vào khu vực rẫy cà phê của gia đình ở xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk để tìm kiếm. Tại đây, mọi người phát hiện bà Yến đã tử vong, còn ông Ngọ không có mặt ở hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Pơng Drang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra.

Từ các dấu vết để lại tại hiện trường, trên người nạn nhân và các bằng chứng thu thập được, công an xác định đây là vụ án mạng và hung thủ gây án chính là Nguyễn Quốc Ngọ, chồng của nạn nhân. Quá trình truy vết đối tượng, công an xác định, sau khi gây án ông Ngọ đã điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa rồi đón xe khách về quê Hà Tĩnh.

Sau khi được cơ quan công an và người thân vận động, đến chiều 21/6, Ngọ đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, sáng 20/6, trong quá trình làm rẫy thì giữa ông Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành cà phê. Sau một lúc lời qua tiếng lại, ông Ngọ đã mở cốp xe máy lấy chiếc tua vít đâm bà Yến nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Nguyễn Thảo
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