Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an tiếp tục xử lý nhiều trường hợp tương tác với hệ thống 'thoibao.de' của Lê Trung Khoa

Viết Hà

TPO - Phát hiện hàng trăm trường hợp theo dõi, bình luận, chia sẻ nội dung trên hệ thống “thoibao.de” của Lê Trung Khoa, lực lượng Công an tại Phú Thọ và Sơn La đã tăng cường xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, cơ quan Công an tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng mạng xã hội đúng quy định pháp luật.

dang-tai-thong-tin-lien-quan-den-le-trung-khao-1.jpg
Trang “thoibao.de” của Lê Trung Khoa đăng các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Sơn La cho biết, thời gian qua, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tăng cường rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý các trường hợp phát tán, chia sẻ, bình luận, tương tác với các thông tin xấu độc, sai sự thật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hơn 200 trường hợp trên địa bàn theo dõi, bình luận, chia sẻ nội dung trên hệ thống trang “thoibao.de” của Lê Trung Khoa.

Trên cơ sở rà soát, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các xã, phường xác minh, làm việc với các trường hợp liên quan.

Kết quả xác định có 90 trường hợp cổ vũ, chia sẻ, bình luận tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc. Đến ngày 30/6, Công an tỉnh đã làm việc với 70 trường hợp.

dang-tai-thong-tin-lien-quan-den-le-trung-khao-8.jpg
dang-tai-thong-tin-lien-quan-den-le-trung-khao-7.jpg
dang-tai-thong-tin-lien-quan-den-le-trung-khao-6.jpg
dang-tai-thong-tin-lien-quan-den-le-trung-khao-5.jpg
Một số trường hợp bình luận, chia sẻ nội dung trên hệ thống trang “thoibao.de” của Lê Trung Khoa.

Tại Sơn La, Công an xã Tà Xùa đã mời công dân M.P.L đến trụ sở để làm rõ việc sử dụng tài khoản Facebook “Kể Du Thiên” tham gia bình luận trên nhóm Facebook thuộc hệ thống “thoibao.de” của Lê Trung Khoa.

Qua làm việc, M.P.L thừa nhận đã đăng hai bình luận vào ngày 21/4/2026 và cho biết do chưa nhận thức được đây là trang, nhóm có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước nên đã tham gia bình luận.

Theo cơ quan Công an, phần lớn các trường hợp cho biết việc tương tác với các nội dung trên xuất phát từ sự tò mò, thiếu hiểu biết.

Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, các trường hợp đều nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bình luận, chấm dứt theo dõi các trang, kênh của đối tượng và cam kết không tái phạm.

dang-tai-thong-tin-lien-quan-den-le-trung-khao.jpg
Công an xã Tà Xùa làm việc với M.P.L.

Công an khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng; không bình luận, chia sẻ hoặc phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động.

Khi phát hiện các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan Công an, Lê Trung Khoa (SN 1971, quốc tịch Việt Nam, hiện sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức) là đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày 31/12/2025, TAND TP Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù theo khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Viết Hà
#Công an xử lý vi phạm trên không gian mạng #Công an tỉnh Phú Thọ #Công an tỉnh Sơn La #xử phạt vi phạm trên mạng xã hội #bình luận thông tin sai sự thật #chia sẻ thông tin xấu độc #an ninh mạng #phòng chống tội phạm công nghệ cao #sử dụng mạng xã hội đúng quy định

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe