Công an tiếp tục xử lý nhiều trường hợp tương tác với hệ thống 'thoibao.de' của Lê Trung Khoa

TPO - Phát hiện hàng trăm trường hợp theo dõi, bình luận, chia sẻ nội dung trên hệ thống “thoibao.de” của Lê Trung Khoa, lực lượng Công an tại Phú Thọ và Sơn La đã tăng cường xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, cơ quan Công an tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng mạng xã hội đúng quy định pháp luật.

Trang “thoibao.de” của Lê Trung Khoa đăng các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Sơn La cho biết, thời gian qua, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tăng cường rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý các trường hợp phát tán, chia sẻ, bình luận, tương tác với các thông tin xấu độc, sai sự thật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hơn 200 trường hợp trên địa bàn theo dõi, bình luận, chia sẻ nội dung trên hệ thống trang “thoibao.de” của Lê Trung Khoa.

Trên cơ sở rà soát, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các xã, phường xác minh, làm việc với các trường hợp liên quan.

Kết quả xác định có 90 trường hợp cổ vũ, chia sẻ, bình luận tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc. Đến ngày 30/6, Công an tỉnh đã làm việc với 70 trường hợp.

Một số trường hợp bình luận, chia sẻ nội dung trên hệ thống trang “thoibao.de” của Lê Trung Khoa.

Tại Sơn La, Công an xã Tà Xùa đã mời công dân M.P.L đến trụ sở để làm rõ việc sử dụng tài khoản Facebook “Kể Du Thiên” tham gia bình luận trên nhóm Facebook thuộc hệ thống “thoibao.de” của Lê Trung Khoa.

Qua làm việc, M.P.L thừa nhận đã đăng hai bình luận vào ngày 21/4/2026 và cho biết do chưa nhận thức được đây là trang, nhóm có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước nên đã tham gia bình luận.

Theo cơ quan Công an, phần lớn các trường hợp cho biết việc tương tác với các nội dung trên xuất phát từ sự tò mò, thiếu hiểu biết.

Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, các trường hợp đều nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bình luận, chấm dứt theo dõi các trang, kênh của đối tượng và cam kết không tái phạm.

Công an xã Tà Xùa làm việc với M.P.L.

Công an khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng; không bình luận, chia sẻ hoặc phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động.

Khi phát hiện các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.