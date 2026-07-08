CLIP: Khởi tố Nguyễn Thành Nam liên quan cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng", nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc sự thật lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Bị can Nguyễn Thành Nam

Bị can Trần Việt Anh

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc.

Bị can Trần Việt Anh cũng khai mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.