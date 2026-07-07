Cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội sẽ được lập ban tham mưu, giúp việc

TPO - Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, theo định hướng kết luận của Bộ Chính trị, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được giao chủ trì tham mưu sửa đổi Quyết định 304, trong đó có việc thành lập các cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội.

Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Chiều 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm nay các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nỗ lực để triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả nổi bật.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Q.V.

Về nhiệm vụ thời gian tới, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ đã được chỉ ra trong báo cáo; tiếp tục phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trên các lĩnh vực công tác, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Bà Bùi Thị Minh Hoài lưu ý triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình hành động của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược, trụ cột của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tập trung tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa mà bà Bùi Thị Minh Hoài là cần lãnh đạo triển khai khẩn trương, kịp thời các kết luận của Trung ương sau sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp; trọng tâm là chủ trì, phối hợp tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 304 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quy định số 301 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, với Quyết định 304, dự kiến sẽ tham mưu sửa đổi theo hướng đảm bảo tính trực thuộc của các tổ chức chính trị - xã hội với MTTQ Việt Nam, nhưng cũng đảm bảo tính hoạt động độc lập của các tổ chức này theo điều lệ của từng tổ chức.

Một vấn đề nữa sẽ được xem xét sửa đổi trong Quyết định 304 là thành lập các cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội. Khi đó, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ được lập thêm một số cơ quan tham mưu, giúp việc.

Với Quy định 301, theo bà Bùi Thị Minh Hoài, dự kiến sẽ được sửa đổi theo hướng mô hình tổ chức của cấp tỉnh sẽ tương tự như với cấp Trung ương. Ở cấp cơ sở, dự kiến sẽ có thêm một phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, liên quan các nội dung này, Đảng ủy sẽ thành lập ban chỉ đạo, tổ biên soạn dự thảo, rồi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao khen thưởng cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Q.V.



Bà Bùi Thị Minh Hoài lưu ý cần lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng theo bà Bùi Thị Minh Hoài, cần tập trung lãnh đạo tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của từng cơ quan, trọng tâm là sắp xếp các pháp nhân, đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo chí đảm bảo tinh gọn, đúng tôn chỉ, mục đích. Hội phải chịu trách nhiệm trong việc để các đơn vị hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, lợi dụng danh nghĩa của hội hoạt động vi phạm pháp luật; cần thiết phải xem xét giải thể, chấm dứt hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Bà Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị; đề nghị tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cấp bách này, đảm bảo hoàn thành việc tạo lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối thông suốt với hệ thống dữ liệu của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.