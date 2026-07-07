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Kết luận mới của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Trường Phong

TPO - Liên quan dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu làm rõ từng nhóm đối tượng, chính sách áp dụng, quỹ nhà, quỹ đất, vị trí tái định cư, thời gian hoàn thành, lộ trình di dời.

Làm rõ các vấn đề liên quan đến thoát lũ

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về một số nội dung liên quan dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trong kết luận, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cơ bản thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 theo định hướng Đảng ủy UBND TP Hà Nội đã trình.

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Phối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh minh hoạ.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung 5 nội dung.

Một là, rà soát quy hoạch trong tổng thể không gian sông Hồng và tác động liên vùng; làm rõ các vấn đề về thủy văn, địa chất, cao độ nền, thoát lũ, nạo vét dòng sông, phương án điều tiết mực nước; đồng thời, nghiên cứu phương án xây dựng các đập, công trình điều tiết nước trên sông Hồng, sông Đuống.

Trong trường hợp đề xuất xây dựng phải làm rõ mực nước điều tiết liên quan các dòng sông khác của thành phố và khu vực, đánh giá tác động đến an toàn chống lũ, đê điều và điều kiện triển khai.

Hai là, bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống lũ, ổn định đê điều, không làm giảm hành lang, không gian thoát lũ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc tổ chức không gian, bố trí công trình, hạ tầng, công viên, cây xanh, bến cảng, giao thông đường thủy và các khu chức năng phải được tính toán kỹ trên cơ sở khoa học và thực tiễn; bảo đảm thích ứng với biến đổi khí hậu, vận hành lâu dài, an toàn, bền vững.

Rõ vị trí tái định cư và lộ trình di dời

Vấn đề thứ ba được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu là, việc xây dựng sơ bộ phương án về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến trước khi thông qua và triển khai thực hiện; trong đó cần làm rõ từng nhóm đối tượng, chính sách áp dụng, quỹ nhà, quỹ đất, vị trí tái định cư, thời gian hoàn thành, lộ trình di dời.

Cùng với đó, cần khẩn trương chuẩn bị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các khu tái định cư; tính toán quỹ đất, quỹ nhà ở dự phòng phù hợp để đáp ứng yêu cầu tái định cư, tái thiết đô thị, ổn định đời sống nhân dân và khả năng gia tăng dân số trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu rà soát kỹ các di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề, làng xóm truyền thống, thiết chế văn hóa, tín ngưỡng gắn với cộng đồng dân cư, nhất là các khu vực có giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời; đề xuất phương án cụ thể đối với từng khu vực trong tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Việc lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu và triển khai các bước tiếp theo sau khi sơ bộ phương án tái định cư và báo cáo rà soát các di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề nêu trên được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua.

Bốn là, báo cáo rõ phương án huy động nguồn lực, cơ chế thực hiện, phương án thanh toán cho nhà đầu tư, dự kiến quỹ đất thanh toán và các điều kiện pháp lý liên quan; trên cơ sở đó, đánh giá kỹ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc cần xin chủ trương phải báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.

Vấn đề thứ năm được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu là, nghiên cứu, xem xét ưu tiên xử lý các đề xuất của phường Lĩnh Nam về việc triển khai sớm các dự án thành phần và các dự án trên địa bàn phường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm phù hợp quy hoạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật…

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lưu ý, quá trình triển khai phải thận trọng, bài bản, công khai, minh bạch; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, thành phố, nhà đầu tư và nhân dân; không để ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; không để phát sinh lãng phí, tiêu cực, khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín của thành phố.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, thực hiện dự án tại các xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 11.418ha gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; Công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác; trong đó phân chia thành 5 nhóm loại hình dự án với các dự án thành phần: Nhóm 1 - các dự án đầu tư tuyến giao thông; Nhóm 2 - các dự án đầu tư công viên; Nhóm 3 - các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông; Nhóm 4 - các dự án đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết; Nhóm 5 - các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Trường Phong
#Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội #Thành ủy Hà Nội #Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng #Sông Hồng #Di dời dự án sông Hồng #Tái định cư

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