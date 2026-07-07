Rà soát kết quả thi THPT 2026 trên toàn quốc sau vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước.

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục và toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang tập trung tạo mọi điều kiện về chủ trương, chính sách, thể chế, ưu tiên mọi nguồn lực, điều kiện để hỗ trợ ngành Giáo dục phát triển với tinh thần "Giáo dục là quốc sách hàng đầu".

Rà soát kết quả thi THPT 2026 trên toàn quốc sau vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang.

Để bảo đảm khách quan, công bằng, công khai về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang và toàn quốc, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan, UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại Điểm thi Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Sớm đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả

Thông báo nêu rõ, UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của Kỳ thi theo quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành Giáo dục.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương tiến hành rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, giám sát, tổ chức kỳ thi; có phương án xử lý, khắc phục hậu quả phù hợp, đúng quy định đối với vụ việc bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang đánh giá toàn diện, công tâm, khách quan đối với công tác tổ chức, kết quả kỳ thi tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang; tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý cụ thể bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; hoàn thành trước ngày 9/7.

UBND tỉnh chủ động tổ chức họp báo, cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho cơ quan báo chí; nghiêm túc nhận trách nhiệm về thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (nếu có); công khai thông tin chính xác, kịp thời, phù hợp, bảo vệ danh tính, tâm lý và quyền lợi hợp pháp của thí sinh, không để vụ việc gây hoang mang trong toàn ngành Giáo dục và địa phương.

Rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc; trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sai phạm;

Đồng thời cần sớm công bố chính thức kết quả điều tra để kịp thời có phương án xử lý, khắc phục hậu quả; phương án xử lý phải đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, tính công bằng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp thời gian đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang trong công tác xử lý, khắc phục hậu quả; trong đó, lưu ý bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thí sinh, bảo vệ, áp dụng phương án có lợi cho quyền học tập hợp pháp của thí sinh theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của các địa phương trên cả nước; trường hợp phát hiện thấy những vấn đề bất thường, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UBND Tuyên Quang tổng hợp, báo cáo về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang trình Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trước ngày 9/7.