Đào tạo ngành Marketing HSU: Đón đầu xu hướng nhân sự thời đại số

AI và chuyển đổi số đang tái định hình ngành Marketing, đặt ra yêu cầu mới về nguồn nhân lực có tư duy dữ liệu, sáng tạo và năng lực hội nhập quốc tế. Đây cũng là định hướng đào tạo của ngành Marketing tại Đại học Hoa Sen (HSU).

Chất lượng đào tạo đạt chuẩn 2 kiểm định, đánh giá quốc tế

Với hơn 20 năm phát triển, ngành Marketing HSU là một trong những chương trình đào tạo “mũi nhọn” của nhà trường, được công nhận chất lượng theo hai chuẩn kiểm định quốc tế ACBSP (Hoa Kỳ) và đánh giá AUN-QA (Đông Nam Á). Chương trình liên tục được cập nhật nhằm đáp ứng xu hướng phát triển của ngành trong bối cảnh dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng.

Theo đó, chương trình hướng đến đào tạo thế hệ marketer có khả năng kết hợp giữa tư duy sáng tạo và năng lực phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định marketing hiệu quả. Sinh viên không chỉ học cách xây dựng những ý tưởng truyền thông khác biệt mà còn được trang bị khả năng đo lường, đánh giá và tối ưu hiệu quả chiến dịch thông qua dữ liệu, các nền tảng số và phần mềm chuyên ngành.

Song song với kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được tiếp cận các công cụ marketing hiện đại để phân tích dữ liệu, theo dõi hiệu quả chiến dịch và tối ưu các quyết định marketing theo thời gian thực. Đây cũng là những kỹ năng được doanh nghiệp đánh giá cao và ngày càng trở thành tiêu chuẩn của nguồn nhân lực marketing trong nền kinh tế số.

Không dừng lại ở kiến thức trên giảng đường, chương trình đào tạo còn chú trọng phát triển tư duy sáng tạo thông qua các đề án thực tế, cuộc thi chuyên môn, hoạt động ngoại khóa và dự án với doanh nghiệp. Thông qua quá trình học tập, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng xây dựng thương hiệu, storytelling, quản lý dự án và làm việc nhóm, đồng thời từng bước xây dựng portfolio cá nhân ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Trong đó, TVCreate là đề án sinh viên - cuộc thi thường niên về marketing và sản xuất TVC do chính sinh viên ngành Marketing HSU tổ chức với quy mô toàn quốc. Trong suốt 16 năm qua, cuộc thi được định vị như diễn đàn học thuật - thực hành, mô phỏng toàn bộ quy trình xây dựng chiến dịch marketing tích hợp (IMC) theo “đặt hàng” thực tế của doanh nghiệp.

Kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế

Một trong những điểm nổi bật của ngành Marketing HSU là mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Chương trình được phát triển cùng nhiều tập đoàn, agency và doanh nghiệp lớn như Unilever, Dentsu, Ogilvy, VNG, Shopee… mang đến cho sinh viên cơ hội học tập trực tiếp với các chuyên gia, tham gia các dự án thực tế và thực tập trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Sinh viên học tập trải nghiệm tại Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark.

Thông qua mạng lưới đối tác này, sinh viên không chỉ được vận dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết các bài toán marketing thực tế mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc, mở rộng mạng lưới nghề nghiệp và tích lũy kinh nghiệm ngay trong quá trình học tập. Mục tiêu của ngành không chỉ đào tạo cử nhân Marketing mà còn hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi.

Bên cạnh kết nối doanh nghiệp, chương trình còn được xây dựng theo định hướng quốc tế nhằm giúp sinh viên sẵn sàng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Người học được tiếp cận các học phần chuyên ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh với giáo trình nước ngoài được cập nhật thường xuyên, đồng thời có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi học thuật và học tập tại các trường đại học đối tác ở châu Âu và châu Á.

Song song đó, chương trình chú trọng phát triển năng lực giao tiếp liên văn hóa, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng với môi trường làm việc quốc tế. Đây là những yếu tố quan trọng giúp sinh viên tự tin tham gia thị trường lao động trong nước cũng như các doanh nghiệp đa quốc gia sau khi tốt nghiệp.

Theo thống kê của Trung tâm Trải nghiệm sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp HSU trước Lễ tốt nghiệp HSU tháng 1/2026, 92% sinh viên ngành Marketing có việc làm trước khi nhận bằng, trong đó gần 29% làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài.