Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả xét tuyển tài năng năm 2026

Năm nay, nhà trường tiếp tục duy trì ba phương thức tuyển sinh, trong đó phương thức XTTN gồm ba diện: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT dành cho học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level, AP, IB...); và xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Kết thúc thời gian đăng ký vào ngày 31/5, hệ thống ghi nhận 4.347 hồ sơ, gồm 502 hồ sơ diện xét tuyển thẳng, 1.751 hồ sơ theo chứng chỉ quốc tế và 2.094 hồ sơ theo hồ sơ năng lực.

So với năm 2025, số lượng hồ sơ ở hai diện đầu tăng nhẹ, trong khi diện hồ sơ năng lực giảm do năm nay thí sinh bắt buộc phải có điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) thay cho điểm học bạ.

Sau quá trình xét tuyển, 436 thí sinh diện xét tuyển thẳng đã trúng tuyển vào 46 trong tổng số 68 chương trình đào tạo của trường.

Trong số này có 5 học sinh đạt giải quốc tế, 41 giải Nhất, 163 giải Nhì và 193 giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Đối với hơn 3.600 thí sinh thuộc diện xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế và hồ sơ năng lực, kết quả đã được gửi qua tài khoản đăng ký.

Thống kê cho thấy có 53 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 100/100, 145 thí sinh đạt từ 90 điểm trở lên. Điểm thấp nhất là 55, điểm trung bình đạt 80,95 và điểm trung vị là 83.

Cùng với việc công bố kết quả XTTN, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng ban hành phương án quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh. Theo đó, thí sinh có thể tra cứu cách quy đổi giữa điểm xét tuyển tài năng, điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) và điểm thi tốt nghiệp THPT để phục vụ quá trình đăng ký xét tuyển.

Thí sinh có điểm XTTN diện 1.2 và 1.3 muốn xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống lọc ảo của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) từ ngày 2 - 14/7/2026.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 9.880 sinh viên đại học chính quy ở 68 chương trình đào tạo, giữ ổn định quy mô tuyển sinh và tiếp tục áp dụng ba phương thức xét tuyển như các năm gần đây gồm: xét tuyển tài năng, xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) và xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm nay, Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến tuyển 9.880 thí sinh.

Theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng 8 tổ hợp xét tuyển gồm: K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07 và DD2.

Thí sinh phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đã tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng điểm sàn.

Đáng chú ý, với tổ hợp K01, trường áp dụng công thức tính điểm riêng nhằm tăng hệ số cho môn Toán và môn tự chọn thuộc nhóm khoa học:

Điểm xét tuyển = [Toán × 3 + Ngữ văn × 1 + (Lý/Hóa/Sinh/Tin) × 2] × 1/2

Điều này đồng nghĩa: Môn Toán được nhân hệ số 3; Ngữ văn tính hệ số 1; một trong bốn môn Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Tin học được nhân hệ số 2.

Tổng điểm sau khi nhân hệ số được chia cho 2 để quy đổi về thang điểm 30.

Cách tính này giúp tăng trọng số cho môn Toán và môn khoa học, phù hợp với định hướng đào tạo kỹ thuật, công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội.