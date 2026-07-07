Điểm chuẩn vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa tăng cao

TPO - Điểm chuẩn vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2026-2027 là 75,25 điểm, tăng 2 điểm so với năm trước và là mức cao nhất trong ba năm gần đây.

Sáng 7/7, theo công bố từ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa là 75,25 điểm. Mức điểm này tăng 2 điểm so với năm học trước (73,25 điểm) và cao hơn 7,75 điểm so với năm 2024 (67,5 điểm).

Như vậy, trong ba năm liên tiếp, điểm chuẩn vào lớp 6 của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa đều tăng.

Học sinh làm bài khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa

Phụ huynh và học sinh có thể tra cứu kết quả khảo sát tuyển sinh lớp 6 của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa cùng bốn trường gồm THCS Trần Quốc Toản, THCS Bình Thọ, THCS Hoa Lư và THCS Nguyễn An Ninh tại cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM. Học sinh đăng nhập bằng mã định danh, mật khẩu là ngày, tháng, năm sinh.

Những học sinh có nhu cầu phúc khảo bài khảo sát có thể nộp đơn trực tiếp tại Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa từ nay đến hết ngày 9/7. Kết quả phúc khảo dự kiến được công bố vào ngày 13/7.

Đối với các thí sinh trúng tuyển, thời gian hoàn tất thủ tục nhập học diễn ra từ ngày 8 đến 14/7.

Năm nay, cấu trúc đề khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa có sự điều chỉnh đáng chú ý. Tổng điểm bài khảo sát vẫn là 100 điểm, gồm 40 điểm trắc nghiệm và 60 điểm tự luận. Phần tự luận được chia đều cho ba nhóm năng lực: Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh, mỗi phần 20 điểm.

Trong khi đó, các năm trước, phần tự luận được phân bổ 30 điểm Tiếng Anh, 15 điểm Tiếng Việt và 15 điểm Toán. Việc điều chỉnh cơ cấu điểm nhằm đánh giá toàn diện hơn năng lực của học sinh ở cả ba lĩnh vực, đồng thời hạn chế tình trạng học lệch.

Đây cũng là năm đầu tiên các trường THCS tại TPHCM tổ chức khảo sát tuyển sinh lớp 6 trong cùng một ngày. Trong đó, kỳ khảo sát của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM trực tiếp tổ chức và ra đề.