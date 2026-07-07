Vì sao nên chọn ĐH Duy Tân là Nguyện vọng 1 (NV1)?

Với nhiều thành tích nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, việc làm và quan hệ doanh nghiệp của giảng viên và sinh viên cùng những bước tiến ấn tượng trên các bảng xếp hạng đại học uy tín thế giới, Đại học (ĐH) Duy Tân đang mang đến một môi trường học tập năng động, hiện đại và là tiền đề lý giải vì sao DTU hoàn toàn phù hợp cho các thí sinh lựa chọn đăng ký Nguyện vọng 1 (NV1) trong mùa tuyển sinh 2026.

Dấu ấn toàn cầu từ các Xếp hạng Quốc tế nổi bật

ĐH Duy Tân hiện đã vươn lên vị trí cao trong các bảng xếp hạng quốc tế uy tín:

• Xếp hạng 504 các Đại học Tốt nhất thế giới theo QS World University Rankings 2027,

• Top 600+ ĐH Tốt nhất thế giới theo Times Higher Education 2026,

• Top 100+ ĐH Tốt nhất châu Á theo QS Asia University Rankings 2026,

• Top 400 ĐH tốt nhất toàn cầu theo U.S. News & World Report 2026-2027,

• Xếp thứ 1 các ĐH Việt Nam (thứ 936 thế giới) theo CWUR năm 2026,

• Xếp thứ 1 các ĐH Việt Nam (thứ 459 thế giới) theo URAP năm 2025,

• Đại học thứ 2 tại Việt Nam đạt kiểm định ABET (Mỹ) với số lượng chương trình được kiểm định nhiều nhất là 6 chương trình: Công nghệ/Kỹ thuật Phần mềm, Kỹ thuật Mạng, Hệ thống Thông tin Quản lý, Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, và Công nghệ Thực phẩm.

• Đại học đầu tiên của Việt Nam đạt kiểm định UN Tourism TedQual (nguyên là UNWTO.TedQual của Liên Hợp Quốc) cho khối ngành Du lịch & Khách sạn/Nhà hàng Quốc tế.

ĐH Duy Tân xếp vị trí 504 ĐH tốt nhất thế giới năm 2027 theo QS World Rankings

Xếp hạng Ngành nghề theo QS World University Rankings 2026:

• Quản trị Du lịch và Giải trí: vị trí 41 thế giới (đơn vị đầu tiên của Việt Nam có xếp hạng ngành nghề vào Top 50 thế giới)

• Khoa học Máy tính & Hệ thống Thông tin: vị trí 144 thế giới

• Kiến trúc & Môi trường Xây dựng: Top 101-150

• Khoa học Môi trường: vị trí 146 thế giới

• Kỹ thuật Điện và Điện tử: Top 251-300 thế giới

• Vật lý và Thiên văn học: Top 251-300 thế giới

• Dược và Dược lý: Top 301-350 thế giới

• Khoa học Vật liệu: Top 301-350 thế giới

• Kỹ thuật Cơ khí: Top 301-350 thế giới

• Kinh tế học và Kinh tế lượng: Top 451-500 thế giới

• Y: Top 551-600 thế giới

Xếp hạng Ngành nghề theo Times Higher Education (THE) năm 2026:

• Vật lý: Top 251-300 thế giới

• Kỹ thuật: Top 301-400 thế giới

• Khoa học Sự sống: Top 301-400 thế giới

• Y tế Sức khỏe: Top 401-500 thế giới

• Khoa học Xã hội: Top 401-500 thế giới

• Khoa học Máy tính: Top 501-600 thế giới

• Kinh doanh và Kinh tế: Top 601-800 thế giới

Những giải thưởng danh giá khẳng định năng lực đội ngũ giảng viên

Loạt giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế là minh chứng rõ nét, khẳng định năng lực chuyên môn, uy tín học thuật, và những đóng góp nổi bật của đội ngũ giảng viên ĐH Duy Tân trong đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Huân chương Mặt trời mọc của Chính phủ Nhật Bản trao cho PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hà - Trưởng Khoa Tiếng Nhật, Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn (LHSS), ĐH Duy Tân với những đóng góp mang lại hiệu quả cao trong giáo dục, đặc biệt là trong việc thúc đẩy hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản vào tháng 4/2026.

- Giải thưởng Thành tựu Cuộc đời của Tổng thống Hàn Quốc trao cho GS.TS. Lim Sang Taek - Phó Giám đốc ĐH Duy Tân, Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế (VN-US). Nỗ lực của GS.TS. Lim Sang Taek cùng các cán bộ, giảng viên và sinh viên HTi đã đưa ĐH Duy Tân trở thành Trường đầu tiên của Việt Nam đạt Kiểm định UNWTO TedQual cho Du lịch từ năm 2022.

- Top 10.000 Nhà khoa học có Ảnh hưởng nhất Thế giới (do ĐH Stanford và Elsevier công bố) năm 2025, 2024 và 2023 ghi nhận 2 nhà khoa học, giảng viên ĐH Duy Tân là TS. Hoàng Nhật Đức và TS. Trần Nguyễn Hải. Ngoài ra, 2 nhà khoa học cũng nhận danh hiệu “Rising Star of Science” - “Ngôi sao đang lên trong Khoa học” năm 2025, 2024 và 2023 (theo Research.com).

- Forbes Việt Nam “Under 30” - danh sách ghi danh BS. Huỳnh Lê Thái Bão - giảng viên ĐH Duy Tân, người sáng lập nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa như Ngân hàng Máu sống, Câu lạc bộ Tình nguyện Y khoa và “Hệ sinh thái Y khoa online” cùng giải Nhất Giải thưởng Nhà Nghiên cứu Trẻ tại Hội nghị Liên đoàn các Hội Nội tiết Đông Nam Á năm 2025.

Giảng viên ĐH Duy Tân với nhiều giải thưởng uy tín trong đào tạo và nghiên cứu

- Giải Xuất sắc và giải Nhì là thành quả mà TS. Đinh Phong Sơn - Giám đốc Trung tâm Sinh học Phân tử (CEMB), và ThS.BS. Trần Châu Mỹ Thanh - giảng viên Khối Y - Dược, ĐH Duy Tân đạt được trong rất nhiều giải thưởng tại các hội nghị chuyên ngành năm 2024.

- Giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Tp. Đà Nẵng năm 2022 trao cho PGS.TS. Nguyễn Thành Trung với mô hình “Tủ nuôi đông trùng hạ thảo quy mô hộ gia đình”, giúp người dân tiếp cận và sử dụng nấm Đông trùng Hạ thảo để bồi bổ sức khỏe với giá thành thấp.

- Giải Nghiên cứu Tình huống Điển hình Xuất sắc nhất - Best Case Study tại Hội nghị ISTTE 2024 được trao cho TS. Bùi Kim Luận - Phó Hiệu trưởng Trường Du lịch (HTi) và TS. Nguyễn Công Minh - Trưởng Ban Sau Đại học, đưa ĐH Duy Tân trở thành một trong những đơn vị hiếm hoi đạt được giải thưởng trước nhiều đại học danh giá trên thế giới.

- Giải Nhất Nhân tài Đất Việt năm 2017, danh hiệu Sao Khuê năm 2018, giải Bạc tại ASEAN ICT Awards 2018 và giải Nhì hạng mục Sản phẩm Số tiềm năng năm 2020 ghi nhận ứng dụng 3D Giải phẫu Người trong Y học góp phần giảm thiểu yêu cầu nhiều giờ thực hành trên xác người cũng như tạo điều kiện cho sinh viên các ngành Y tế có thể tự học, tự nghiên cứu.

- “Quả cầu vàng 2020” ghi nhận những cống hiến trong nghiên cứu Công nghệ Sinh học của TS. Hồ Thanh Tâm, khích lệ anh tiếp tục nghiên cứu các giống cây trồng quý trong nước, đặc biệt là Sâm Ngọc Linh.

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Năng lực vượt trội với nhiều giải thưởng sinh viên

Sinh viên DTU đã và đang đạt nhiều giải thưởng và thành tích nổi bật, khẳng định bản lĩnh, sự nỗ lực và tinh thần không ngừng vươn lên:

- Nhà Vô địch Thế giới Cuộc thi ERPsim International Competition 2025 và 2026 trở thành ghi nhận lần đầu tiên một đội của Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trên “đấu trường” uy tín thế giới về quản trị doanh nghiệp bằng ERP, và cũng là lần đầu tiên một trường đại học liên tiếp vô địch cuộc thi danh giá này trong 2 năm liền.

- Cup Vàng CDIO Academy 2013 trao cho 2 sinh viên Võ Trương Hoàng Linh và Nguyễn Thế Quỳnh Nhi tại Đại học Harvard và Học viện MIT, Hoa Kỳ.

- Cup Vô địch Cuộc thi “Thiết kế Mô hình Nhà chống Động đất” năm 2014 và 2023 tại Đài Loan (Trung Quốc), khẳng định năng lực sáng tạo, kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu của đội tuyển IDEERS DTU trên đấu trường quốc tế.

Sinh viên Duy Tân luôn giành nhiều giải thưởng uy tín quốc tế

- Giải Women in Business được trao cho SV Đoàn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Thanh tại Cuộc thi Go Green in The City 2018 ở Atlanta, Mỹ.

- Giải thưởng “kép” Huy chương Bạc và Đồng trao cho sinh viên DTU tại Cuộc thi Hòa giải Thương mại Việt Nam 2025.

- Nhà Vô địch và nhiều giải Nhất, Nhì tại International PBL Expo 2025 đã ghi nhận năng lực vượt trội của sinh viên ĐH Duy Tân.

- Giải Nhất Cuộc thi Samsung Innovation Campus (SIC) trên cả Việt Nam đã liên tiếp được trao cho đội DTU-TT qua các năm 2025, 2024, 2023.

- Giải Nhất Cuộc thi Thiết kế Đồ họa Game trao cho sinh viên Ngô Thị Phương Thảo với game “The Flavors' Odyssey” được thiết kế bắt mắt cùng cốt truyện đầy cuốn hút.

Sinh viên DTU đạt nhiều giải thưởng ở đa dạng các ngành nghề khác nhau

- Giải Đặc biệt và giải Nhất tại Cuộc thi “ROBOG 2024” được trao cho đội “The Suff” của ĐH Duy Tân.

- Giải Nhất Cuộc thi Thử thách Khởi nghiệp Việt Toàn cầu 2025, giải Nhì Hackathon ASEAN 2025 trao cho sinh viên DTU với dự án “The Magic Hand” - giải pháp “Ngón tay Giả” hỗ trợ người khuyết tật.

- Nhiều giải Vàng trong 21 giải thưởng của sinh viên Duy Tân tại Graphis New Talent Awards 2025.

- Giải “Quay phim Xuất sắc Nhất” tại ASEAN UniFest 2025 cho nhóm Sunshine qua làm phim tài liệu lấy cảm hứng từ phố cổ Hội An - vùng đất được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, khắc họa hành trình bền bỉ của các nghệ nhân làm lồng đèn truyền thống.

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Trên 95% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp với lương khởi điểm top cao

Với định hướng hội nhập mạnh mẽ, ĐH Duy Tân không ngừng mở rộng hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,… đồng thời duy trì bền vững các chương trình hợp tác truyền thống với các trường đại học uy tín tại Mỹ, Anh, Canada,… nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên.

Có hơn 1.600 doanh nghiệp tất cả đều sẵn sàng đồng hành cùng nhà trường đào tạo các kỹ sư và chuyên gia chất lượng cao, trong đó có các ông lớn như: Samsung, Hyundai, VinFast, Microsoft, LG, Vietravel, Saigontourist, InterContinental, Vietjet,...

Mới đây nhất, ĐH Duy Tân đã ký kết chiến lược về AI với nhiều tập đoàn công nghệ Trung Quốc, cụ thể:

- với Alibaba Cloud: Gắn kết đào tạo AI với hạ tầng điện toán đám mây thực tế.

- với Chengdu Minto Technology: Xây dựng phòng thí nghiệm chung AI Agents và phát triển các hệ thống AI Agents hỗ trợ giảng dạy và quản trị đại học.

- với UBTech: Phát triển hệ sinh thái AI - Robotics, đưa Trí tuệ Nhân tạo (AI) từ lý thuyết vào các không gian thực hành tích hợp có robot tương tác.

- với KMAX: ĐH Duy Tân chuyển giao các sản phẩm ứng dụng và mô phỏng 3D trong Y học, Giáo dục, Du lịch và Dịch vụ Hàng không vào hệ sinh thái Thực tại Ảo phục vụ đào tạo của công ty KMAX.

Nhiều ký kết hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên

Kết quả đào tạo của ĐH Duy Tân được xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, thể hiện qua tỷ lệ 95% sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp. Đặc biệt, nhà trường vẫn đang đặt mục tiêu 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, và hiện nay, nhiều ngành học đã đạt được tỷ lệ này, bao gồm:

- Công nghệ Thông tin

- Xây dựng,

- Kiến trúc,

- Môi trường, và

- Công nghệ Thực phẩm.

ĐH Duy Tân - Mở lối tương lai với hàng ngàn học bổng và cơ hội việc làm giá trị

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, ĐH Duy Tân sẽ trao tặng gần 2.000 suất học bổng với tổng trị giá lên đến hơn 65 tỉ đồng. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của các bạn học sinh mà còn là nguồn động lực lớn để các bạn tiếp tục phấn đấu khi vào môi trường đại học.

ĐH Duy Tân chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn cho các bạn đang tìm kiếm “ngôi nhà mới” cho quãng đời học Đại học của mình, xứng đáng là “Nguyện vọng 1” trong chọn lựa của các bạn.

Mọi thông tin về tuyển sinh, vui lòng xem tại: https://tuyensinh.duytan.edu.vn