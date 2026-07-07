Tuyên Quang có 5 môn lọt top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất toàn quốc

Không chỉ công bố phổ điểm, Bộ GD&ĐT còn công bố bảng xếp hạng các tỉnh, thành phố có điểm trung bình cao nhất theo từng môn.

Trong 12 môn thi Tốt nghiệp THPT năm nay, Tuyên Quang có 5 môn lọt top 10 địa phương có điểm trung bình môn thi cao nhất gồm: Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Lịch sử, Địa lý.

Trong đó, tiếng Anh có mức điểm trung bình là 5.397, vượt cả TP Hồ Chí Minh, xếp thứ hai toàn quốc. Với mức điểm này, Tuyên Quang còn vượt cả Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng..., những địa phương vốn có thế mạnh về ngoại ngữ.

Kết quả này càng trở nên nổi bật trong bối cảnh đề thi Tiếng Anh năm nay được đánh giá có độ khó cao. Ngay cả 10 địa phương dẫn đầu cả nước cũng chỉ đạt điểm trung bình trong khoảng từ 4,988 đến 5,549. Điều này đồng nghĩa với việc địa phương xếp thứ 10 là TP Huế còn chưa chạm mốc 5 điểm, trong khi Tuyên Quang tạo khoảng cách gần 0,5 điểm so với vị trí này.

Đây cũng là bước tiến rất lớn của Tuyên Quang ở môn Tiếng Anh khi năm 2025, địa phương chỉ đứng thứ 19 cả nước về điểm trung bình môn thi.

Việc tăng 17 bậc chỉ sau một kỳ thi là mức biến động hiếm gặp đối với một môn học vốn phản ánh quá trình tích lũy kiến thức trong nhiều năm.

Môn Hoá học của Tuyên Quang có điểm trung bình là 6,766 xếp vị trí thứ hai, sau Hà Tĩnh chỉ 0,13 điểm. Mức điểm Hoá học của Tuyên Quang cũng vượt Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng...

Môn Vật lý của địa phương này cũng xếp thứ 9 toàn quốc, với điểm trung bình 5.827.

Ngoài ra, hai môn thuộc nhóm Khoa học xã hội là Lịch sử và Địa lý của Tuyên Quang năm nay cũng lần lượt xếp thứ 8 và thứ 9 toàn quốc.

Nếu so với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, kết quả năm nay cho thấy sự thăng hạng đáng kể của Tuyên Quang.

Năm 2025, ngoài môn Tin học đứng thứ 6 cả nước, địa phương này không có thêm môn nào lọt nhóm 10 tỉnh, thành có điểm trung bình cao nhất.

Chỉ sau một năm, Tuyên Quang đã có tới 5 môn góp mặt trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Ngoài 5 môn thi có điểm trung bình thăng hạng, ở môn Toán, dư luận phát hiện bất thường khi Tuyên Quang có tới 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán; riêng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tới 146 bài thi đạt điểm 10 liên tiếp trong dải số báo danh liền nhau; 170 bài thi đạt mức điểm 9,75.

Điểm trung bình của trường chuyên Tuyên Quang ở mức kỷ lục 9,60, cao hơn gần 1 điểm so với trường chuyên xếp thứ hai và vượt xa các trường tốp đầu như Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội - Amsterdam, Lê Hồng Phong (Ninh Bình), Phan Bội Châu (Nghệ An) .... Trong khi các trường chuyên mạnh thường chỉ chênh nhau 0,1- 0,2 điểm.

Bộ GD&ĐT đã lập Tổ công tác bao gồm cả đại diện Bộ Công an tiến hành xác minh tại địa phương.

Liên quan sự việc, ngày 6/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để phục vụ điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi chuyên. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang tập trung xác minh thêm một số trường hợp liên quan.