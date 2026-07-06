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GS.TS Nguyễn Ngọc Hà làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nghiêm Huê

TPO - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa có 2 tân phó hiệu trưởng là GS.TS Nguyễn Ngọc Hà và PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn.

Bộ GD&ĐT vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đối với GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT từ ngày 15/7.

GS. Nguyễn Ngọc Hà sinh năm 1974 tại tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 8/1995 đến tháng 8/1999, ông là giáo viên Trường THPT Bán công Thị xã Ninh Bình, Ninh Bình (cũ). Từ tháng 9/1999 đến tháng 4/2004, ông là giáo viên Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình.

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GS.TS Nguyễn Ngọc Hà (bên trái), Phó Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT trả lời báo chí tại cuộc họp báo kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Nguyễn Đức.

Từ tháng 5/2004-7/2022, ông là giảng viên, Phó trưởng bộ môn, Trưởng khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Từ tháng 7/2022 đến nay, ông giữ vị trí Phó Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT.

Trong quá trình công tác tại Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT, ông Hà nhiều năm giữ vai trò Trưởng ban Đề thi của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kì thi tốt nghiệp THPT (gần nhất là các năm 2025 và năm 2026).

Bên cạnh GS.TS Nguyễn Ngọc Hà được điều động, bổ nhiệm, dịp này, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có thêm 1 tân phó hiệu trưởng là PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn - nguyên Trưởng Phòng Công tác chính trị học sinh, sinh viên; nguyên Trưởng Khoa Sinh học của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay bao gồm: Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Đức Sơn và các Phó hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn, PGS.TS Kiều Văn Hoan và GS.TS Nguyễn Ngọc Hà.

Nghiêm Huê
#Bổ nhiệm #điều động #Trường Đại học Sư phạm Hà Nội #GS.TS Nguyễn Ngọc Hà

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