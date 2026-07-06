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Bí quyết của thủ khoa A00 ở Hà Tĩnh: Đạt 8,75 điểm môn Văn nhờ thói quen đọc sách

Hoài Nam

TPO - Đạt 10 điểm Toán, dẫn đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh và đứng đầu tổ hợp A00 toàn tỉnh, Nguyễn Tiến Đạt (lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Huệ) gây bất ngờ khi đạt tới 8,75 điểm môn Ngữ văn. Nam sinh cho rằng, thói quen đọc sách là một trong những yếu tố giúp em có vốn từ, khả năng diễn đạt và tư duy tốt hơn.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Nguyễn Tiến Đạt (lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Huệ đạt 29,25 điểm ở tổ hợp A00 với Toán 10, Vật lí 9,75, Hóa học 9,5; đồng thời đạt 8,75 điểm môn Ngữ văn. Kết quả này giúp em dẫn đầu điểm thi Tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh và trở thành thí sinh có tổng điểm A00 cao nhất tỉnh.

Khi điểm thi được công bố, căn nhà nhỏ của gia đình gia đình Đạt ở thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân đông vui hơn ngày thường. Những cuộc điện thoại chúc mừng từ thầy cô, người thân, bạn bè và hàng xóm liên tục gọi đến. Sau nhiều năm vất vả mưu sinh bằng nghề biển và làm nông, niềm vui của gia đình như được nhân lên khi cậu con trai trở thành thủ khoa toàn tỉnh. Điều thú vị là chính Đạt cũng không nghĩ mình sẽ có kết quả ấy.

Chia sẻ niềm vui này, Tiến Đạt cho biết, sau khi hoàn thành kỳ thi, em không dò đáp án hay ngồi tính điểm như nhiều bạn cùng lớp. Chỉ vài ngày sau, khi xem lại bài làm, Đạt mới tự ước lượng kết quả. Đến lúc chị gái gửi bài báo thông báo em là thủ khoa, cả gia đình mới vỡ òa.

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Chân dung nam sinh Nguyễn Tiến Đạt. (Ảnh CTV)

"Em nghĩ mình làm bài khá tốt, nhưng không nghĩ sẽ đỗ đầu tỉnh và đứng đầu khối A00. Khi nhận tin này em rất bất ngờ và vui mừng", Đạt chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình có ba anh chị em ở vùng biển Kỳ Xuân, Đạt hiểu rõ sự nhọc nhằn của bố mẹ. Bố đi biển, mẹ vừa làm nông vừa nhận nấu cỗ để có thêm thu nhập. Điều kiện không dư dả nhưng cha mẹ Đạt luôn cố gắng và động viên để các con được học hành đầy đủ.

Ý thức được sự hy sinh ấy, Đạt luôn duy trì việc học một cách đều đặn. Ngoài giờ lên lớp, em chủ yếu tự học, tự làm đề và bổ sung những phần kiến thức còn yếu. Thay vì học dồn hay giải thật nhiều đề, nam sinh ưu tiên hiểu chắc kiến thức cơ bản trước, sau đó mới luyện các dạng bài khó hơn.

Theo Đạt, học chắc bản chất giúp em xử lý được nhiều dạng câu hỏi thay vì học theo mẹo. Em cũng tìm đề thi của nhiều địa phương để luyện tư duy và làm quen với nhiều cách ra đề khác nhau.

Khối A00 nhưng mê đọc sách

Dù theo học tổ hợp A00, Đạt lại dành tình cảm đặc biệt cho môn Ngữ văn. Em duy trì thói quen đọc sách từ nhiều năm nay và xem đây là cách học nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.

"Đọc sách giúp em có thêm vốn từ, diễn đạt mạch lạc hơn và hiểu nhiều góc nhìn khác nhau. Điều đó hỗ trợ khá nhiều khi làm bài môn Văn", Đạt bày tỏ.

Ngoài sự nỗ lực của bản thân, nam sinh cho biết thầy cô luôn là chỗ dựa quan trọng trong suốt quá trình ôn thi. Các thầy cô thường xuyên giao đề, hướng dẫn phương pháp học, giải đáp những phần kiến thức khó và động viên học sinh trước kỳ thi.

Thầy Nguyễn Hữu Kỷ, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Hóa học đánh giá, Đạt là học sinh hiền lành, tự giác và rất có ý thức học tập.

"Đạt không phải mẫu học sinh học theo cảm hứng mà luôn bền bỉ, có kế hoạch rõ ràng. Em chủ động tìm tòi, nghiêm túc trong từng môn học nên kết quả hôm nay hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng của Đạt", thầy Kỷ chia sẻ.

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Tiến Đạt cùng mẹ và em gái trong buổi chụp ảnh kỷ yếu. (Ảnh NVCC)

Ông Võ Tiến Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết, thành tích của Đạt là kết quả của quá trình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính học sinh.

Nhà trường nhiều năm qua tập trung nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo từng nhóm học sinh, chú trọng giúp các em nắm vững kiến thức ngay trong giờ học chính khóa. Giáo viên các tổ chuyên môn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, xây dựng hệ thống đề ôn tập và hướng dẫn học sinh phương pháp tự học.

Bên cạnh đó, trường duy trì việc biểu dương học sinh đạt kết quả cao sau các kỳ thi thử, khen thưởng giáo viên có thành tích nổi bật nhằm tạo động lực thi đua trong toàn trường. "Thành tích của Đạt không chỉ là niềm vui của riêng em mà còn khẳng định cho những nỗ lực đổi mới chất lượng dạy học của nhà trường trong nhiều năm qua", ông Hùng chia sẻ.

Hoài Nam
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