Á khoa toàn quốc khối C00 Nguyễn Thái Hoàng nuôi giấc mơ làm thầy giáo

TPO - Giữa hàng trăm nghìn thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Thái Hoàng - Trường THPT Thiên Hộ Dương, tỉnh Đồng Tháp gây ấn tượng khi trở thành Á khoa toàn quốc khối C00 với 28,5 điểm (Ngữ văn 9,25; Lịch sử 10; Địa lý 9,25). Nhưng điều khiến nhiều người nhớ đến nam sinh không chỉ là bảng điểm gần như tuyệt đối, mà còn là cách em nhìn về việc học: học để hiểu, để cảm nhận và để trưởng thành, chứ không đơn thuần là ghi nhớ kiến thức.

Đằng sau thành tích ấy là một cậu học trò đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên Ngữ văn từ năm lớp 8, luôn tin rằng một người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải khơi dậy cảm hứng học tập cho học sinh.

Điểm 9,25 Văn không đến từ "văn mẫu"

Trong kỳ thi năm nay, Ngữ văn là môn thi khiến nhiều thí sinh lo lắng khi đề được đánh giá có tính phân hóa cao. Phổ điểm cho thấy rất ít bài thi đạt từ 9 điểm trở lên. Vì vậy, mức 9,25 điểm của Hoàng càng trở nên đáng chú ý.

Bảng điểm khối C00 của Hoàng.

Khi được hỏi về "bí quyết", nam sinh chỉ mỉm cười và cho rằng mình không có phương pháp đặc biệt. "Điều quan trọng nhất là phải hiểu đúng yêu cầu của đề."

Theo Hoàng, trước khi nghĩ đến cách viết hay, người làm bài cần xác định chính xác vấn đề mà đề yêu cầu. Khi đã hiểu trọng tâm, việc triển khai ý sẽ mạch lạc và tự nhiên hơn.

Điều thứ hai em luôn cố gắng thực hiện là đưa chính suy nghĩ, trải nghiệm của mình vào bài viết. "Một bài văn không chỉ cần đúng kiến thức mà còn phải thể hiện được cách suy nghĩ của người viết. Em luôn cố gắng lồng ghép những góc nhìn và trải nghiệm của bản thân để bài viết có dấu ấn riêng."

Với Hoàng, cảm xúc chân thật luôn có giá trị hơn những câu chữ được học thuộc.

Biết thay đổi để vượt qua áp lực

Con đường đến với danh hiệu á khoa toàn quốc không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có giai đoạn Hoàng liên tục làm đề nhưng kết quả chưa như mong muốn. Những điểm số chưa cao từng khiến em áp lực và nghi ngờ bản thân.

Thay vì tiếp tục học theo cách cũ, Hoàng quyết định dừng lại để nhìn nhận vấn đề. "Em nhận ra mình chưa thực sự hiểu bản chất nên khi làm bài thường bị áp lực. Sau đó em thay đổi cách học, dành nhiều thời gian luyện đề hơn, rút kinh nghiệm sau mỗi lần làm và hệ thống lại những lỗi mình thường mắc."

Việc liên tục sửa sai giúp nam sinh dần lấy lại sự tự tin. Mỗi bài làm không còn là một lần chấm điểm, mà trở thành cơ hội để hoàn thiện bản thân.

Thái Hoàng (ngồi thứ ba từ phải qua) cùng các bạn trong lớp.

Nếu Ngữ văn giúp Hoàng bộc lộ cảm xúc thì Lịch sử lại là môn học khiến em thêm tự hào về dân tộc. Đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử, Hoàng cho rằng nhiều học sinh vẫn đang tiếp cận môn học này theo cách chưa thực sự hiệu quả.

"Theo em, học Sử trước hết là hiểu Sử." Nam sinh chia sẻ, lịch sử không chỉ là những mốc thời gian hay những sự kiện cần ghi nhớ.

"Lịch sử là minh chứng cho sự kiên cường, bất khuất của dân tộc. Học Sử không phải để thuộc lòng từng con số, mà phải hình dung được con người, hoàn cảnh và những giá trị mà cha ông đã để lại. Khi hiểu được điều đó thì kiến thức sẽ tự nhiên đi vào trí nhớ."

Quan điểm ấy cũng phản ánh cách Hoàng học tập suốt nhiều năm qua: luôn cố gắng hiểu bản chất thay vì ghi nhớ máy móc.

Ước mơ được đứng trên bục giảng

Không giống nhiều bạn bè lựa chọn các ngành nghề đang được xã hội quan tâm, Hoàng đã xác định con đường của mình từ khá sớm. Ngay từ năm lớp 8, em đã mơ ước trở thành giáo viên Ngữ văn.

"Từ nhỏ em đã rất yêu môn Văn. Em mong sau này có thể truyền đạt kiến thức và truyền tình yêu văn học đến các thế hệ học sinh."

Theo Hoàng, điều hấp dẫn nhất của nghề giáo là được đồng hành cùng sự trưởng thành của người khác. "Em hy vọng một ngày nào đó, học sinh sẽ yêu môn Văn không phải vì điểm số mà vì những giá trị nhân văn, khả năng giúp con người biết lắng nghe, biết cảm nhận và biết sống đẹp hơn", Hoàng chia sẻ..

Nhìn lại chặng đường vừa qua, điều Hoàng nhắc đến nhiều nhất không phải là những đêm thức khuya hay những giờ ôn luyện căng thẳng. Nam sinh dành lời tri ân đến gia đình vì luôn tin tưởng, tạo điều kiện để em theo đuổi mục tiêu học tập.

Đồng thời, em cũng gửi những lời cảm ơn đến mái trường THPT Thiên Hộ Dương (Đồng Tháp) nơi đã đào tạo và định hướng cho em trong suốt quá trình học tập. Cảm ơn thầy Nguyễn Hoàng Trung (GVCN, giáo viên dạy môn ngữ văn), thầy Phạm Đình Vẹn (giáo viên dạy sử), cô Huỳnh Thị Kim Ngọc (giáo viên dạy địa) và thầy Giao - giáo viên dạy sử online cùng các thầy cô đã tận tình hướng dẫn, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp em hình thành phương pháp học tập hiệu quả.

"Mỗi khi em cảm thấy áp lực, gia đình và thầy cô luôn là những người động viên để em tiếp tục cố gắng." Có lẽ chính sự tin tưởng ấy đã giúp Hoàng thêm vững vàng để bước qua những giai đoạn khó khăn nhất của tuổi học trò.