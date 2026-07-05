250 học sinh tham gia vòng chung kết Olympic Toán học Tuổi thơ Online 2026

Vượt qua hơn 40.000 thí sinh từ mọi miền Tổ quốc, 250 gương mặt xuất sắc nhất từ khối lớp 4 đến lớp 8 đã quy tụ để cùng tranh tài trực tiếp trên máy tính vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Olympic Toán Tuổi thơ Online 2026.

Ra đời từ năm 2005, cuộc thi Olympic Toán Tuổi thơ do Tạp chí Toán Tuổi thơ, nay thuộc Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tổ chức, đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của nhiều thế hệ thầy cô, phụ huynh và học sinh. Đứng trước làn sóng chuyển đổi số, trong năm học 2025-2026, Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục đã phối hợp cùng các đối tác thí điểm tổ chức cuộc thi theo hình thức trực tuyến toàn diện trên hệ thống quản lý học tập LMS. Sự thay đổi này không đơn thuần là chuyển đề thi từ trang giấy lên màn hình máy tính, mà còn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy toán học nâng cao và sức mạnh của công nghệ hiện đại.

Học sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi Olympic Toán học Tuổi thơ Online 2026

Dấu ấn trí tuệ nhân tạo

Mùa giải năm nay mang đến một lộ trình thi đấu nhiều thử thách nhưng cũng đầy tính nhân văn. Tại vòng 1, học sinh được tham gia thử sức trực tuyến vào các ngày cuối tuần và có quyền thi tối đa 3 lần để cải thiện điểm số, rèn luyện kỹ năng xử lý đề. Những thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục bước vào vòng 2 nhằm chọn ra 30% thí sinh có kết quả cao nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc. Tại chặng đua cuối cùng, các sĩ tử làm bài trực tiếp trên máy tính với thời lượng 30 phút dành cho học sinh lớp 4 đến lớp 7 và 35 phút đối với học sinh lớp 8.

Điểm khác biệt nổi bật của cuộc thi năm nay là sự xuất hiện của hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích năng lực thông minh. Ngay sau khi hoàn thành bài làm, học sinh không chỉ nhìn thấy điểm số mà còn nhận được bản báo cáo chi tiết về nhóm kỹ năng, tốc độ xử lý, dạng bài còn hạn chế và năng lực tư duy. Từ đó, giáo viên và phụ huynh có thể nhận diện rõ những kiến thức học sinh đã nắm vững, cũng như những nội dung cần bổ sung, tạo nền tảng vững chắc cho việc cá nhân hóa học tập.

PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên NXBGDVN phát biểu tại vòng chung kết.

Đánh giá về cải tiến này, PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên NXBGDVN cho biết, điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay là hệ thống ứng dụng công nghệ AI để phân tích năng lực, giúp các em nhận diện thế mạnh và lỗ hổng kiến thức của bản thân, qua đó hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa toán học và công nghệ hiện đại như lập trình, robot hay trí tuệ nhân tạo.

Một trải nghiệm trọn vẹn, ý nghĩa

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu học thuật, vòng chung kết diễn ra tại thủ đô Hà Nội đã thực sự trở thành một ngày hội trải nghiệm trọn vẹn và ý nghĩa. Các bạn học sinh không chỉ đến đây để thi tài, mà còn được tri ân cội nguồn hiếu học tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Bên cạnh đó, các em còn có cơ hội đối thoại trực tiếp về tương lai khoa học với Giáo sư Nguyễn Thành Phương, Giáo sư ngành khoa học máy tính tại Đại học Côte d'Azur và Viện Nghiên cứu I3S tại Pháp, đồng thời khám phá thế giới công nghệ thông qua các ứng dụng AI thực tế.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Ngọc Điệp, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh rằng tất cả 250 bạn học sinh có mặt tại vòng chung kết đều đã là những nhà vô địch. Việc các em dám thử thách bản thân, vượt qua hàng vạn thí sinh để có mặt ở chặng đua cuối cùng đã là phần thưởng vô giá cho chính bản thân và gia đình.

Tại lễ tổng kết và trao giải diễn ra ngay sau vòng chung kết, Ban Tổ chức Olympic Toán Tuổi thơ Online toàn quốc 2026 đã vinh danh và trao cho mỗi khối học 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba cùng 15 giải Khuyến khích.

Trước khi khép lại ngày hội, Ban Tổ chức cũng hé lộ một tin vui cho cộng đồng học sinh cả nước. Từ năm học 2026-2027, cuộc thi sẽ chính thức mở rộng quy mô, tổ chức song hành cả hai chương trình Olympic Toán Tuổi thơ Online và Olympic Tiếng Anh Tuổi thơ Online toàn quốc. Sự mở rộng này hứa hẹn mang đến thêm nhiều sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh vừa yêu toán học, vừa đam mê ngoại ngữ trên khắp mọi miền Tổ quốc, tiếp thêm động lực để các thế hệ trẻ luôn giữ vẹn nguyên ngọn lửa đam mê, tự tin vững bước và hội nhập toàn diện trong kỷ nguyên số.