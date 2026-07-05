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Giáo dục

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Hà Nội đề xuất điều chỉnh học phí trường chất lượng cao, trường thu cao nhất lên tới 6 triệu đồng/ tháng/ học sinh

Hà Linh

TPO - Mức học phí năm học 2026-2027 được đề xuất điều chỉnh tại hầu hết các trường công lập chất lượng cao, từ bậc mầm non đến THPT, trong đó Trường tiểu học Nam Từ Liêm thu cao nhất lên tới 6 triệu đồng/ tháng/ học sinh.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về mức học phí áp dụng cho các cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập, đồng thời quy định mức thu học phí trường công lập chất lượng cao.

Ở bậc mầm non, mức học phí cao nhất được đề xuất là 5,95 triệu đồng/tháng, áp dụng tại Trường Mầm non 20-10 và Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị, tăng 850 nghìn so với năm ngoái.

Đối với bậc tiểu học, mức học phí cao nhất dự kiến lên tới 6 triệu đồng/học sinh/tháng. Trong đó, hệ Cambridge của Trường Tiểu học Nam Từ Liêm áp dụng mức thu này cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Tại bậc THCS, Trường THCS Cầu Giấy dự kiến điều chỉnh lên 4 triệu đồng/tháng đối với học sinh lớp 6 và 3,7 triệu đồng/tháng đối với học sinh từ lớp 7 đến lớp 9, trong khi năm học 2025 - 2026 trường thu đồng mức 3,3 triệu đồng/tháng cho tất cả các khối.

Trường THCS Lê Lợi được đề xuất tăng học phí từ 4,4 triệu đồng lên 4,8 triệu đồng/tháng đối với toàn bộ học sinh. THCS Giảng Võ 2, trường vừa được công nhận là trường chất lượng cao, dự kiến thu 4,5 triệu đồng/học sinh/tháng cho các khối từ lớp 6 đến lớp 9. Đây cũng là trường có mức thu học phí cao nhất ở bậc THCS.

Bên cạnh các trường tăng học phí, dự thảo cũng đề xuất giảm mức thu tại một số cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, Trường THCS Chu Văn An (phường Việt Hưng) dự kiến giảm học phí từ 4,2 triệu đồng xuống còn 3,15 triệu đồng/tháng, tương đương giảm khoảng 25%.

Tương tự, Trường THCS Thanh Xuân được đề xuất giảm từ 4 triệu đồng xuống còn 3,7 triệu đồng/tháng, tương ứng giảm khoảng 7,5%.

Theo dự thảo, trẻ mầm non và học sinh phổ thông đang học tại các trường công lập chất lượng cao vẫn được Nhà nước hỗ trợ phần học phí thuộc chương trình giáo dục bắt buộc theo chính sách miễn học phí. Phần chênh lệch theo mức thu của trường chất lượng cao sẽ do phụ huynh chi trả theo quy định.

Đối với nhóm trường THCS do các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu thành lập, Trường THCS Nguyễn Tất Thành được đề xuất tăng học phí từ 2,365 triệu đồng lên 2,54 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tăng khoảng 7,4%.

Trong khi đó, Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm giữ nguyên học phí 4 triệu đồng/tháng như năm học trước. Với Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, học phí của học sinh khối 11 và 12 tiếp tục giữ ở mức 3,2 triệu đồng/tháng, còn học sinh khối 10 được đề xuất tăng từ 3,2 triệu đồng lên 3,4 triệu đồng/tháng.

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Mức học phí dự kiến năm học tới của các trường chất lượng cao.
Hà Linh
#Tăng học phí #Học phí trường chất lượng cao #Học phí năm 2026 - 2027

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