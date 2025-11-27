Trường công lập chất lượng cao thu học phí thấp nhất 3 triệu đồng/tháng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong 17 trường chất lượng cao của Thành phố Hà Nội, trường có mức thu học phí thấp nhất là 3 triệu đồng/tháng, cao nhất là 6,1 triệu đồng/tháng.

Ngày 27/11, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.

Nghị quyết quy định mức học phí theo hình thức học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, công lập chất lượng cao trong năm học 2025-2026.

Trong 17 trường chất lượng cao, Trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa có mức thu cao nhất, lên tới 6,1 triệu đồng/tháng/học sinh.

168de6a9370fbb51e21e.jpg
Cô trò Trường THCS Cầu Giấy, một trong những trường chất lượng cao của Thành phố Hà Nội.

Trường có mức thu học phí thấp nhất là, THPT Lê Lợi, phường Hà Đông, 3 triệu đồng/tháng/học sinh đối với lớp chất lượng cao, 3,9 triệu đồng/tháng/học sinh đối với lớp tăng cường tiếng Anh.

Ở bậc mầm non, Trường mầm non Đô thị Sài Đồng có mức thu học phí cao nhất, lên tới 5,1 triệu đồng/tháng đối với lớp nhà trẻ 12-18 tháng; Thu mức thấp nhất là 3,3 triệu đồng/tháng/trẻ ở Trường mâm non B.

Ở bậc tiểu học, Trường tiểu học Đô thị Sài Đồng cũng có mức thu cao nhất là 5,5 triệu đồng/tháng/học sinh lớp 1, 2; thu thấp nhất là 3,7 triệu đồng/tháng/học sinh đối với Trường mầm non Tràng An.

Ở bậc THCS, Trường THCS Cầu Giấy có mức thu thấp nhất là 3,3 triệu đồng/tháng/học sinh và Trường THCS Lê Lợi thu cao nhất là 4,1 triệu đồng/tháng/học sinh.

Nghị quyết quy định mức học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.

Thời gian thực hiện nghị quyết này từ năm học 2025-2026 và mức thu học phí như sau:

d1.jpg
d2.jpg
d1.jpg
Danh sách các trường và mức thu học phí năm học 2025-2026.
Hà Linh
