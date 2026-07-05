Đà Nẵng tăng gần 18.000 học sinh, tuyển hàng ngàn giáo viên trong năm học mới

TPO - Năm học 2026 - 2027, số lượng học sinh và số lớp tại các trường công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cao.

Các trường công lập trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thành phố Đà Nẵng tăng hơn 9.000 học sinh, tương ứng tăng 139 lớp; các trường công lập trực thuộc UBND các xã, phường tăng gần 8.800 học sinh, tương ứng tăng 379 lớp so với năm học 2025-2026.

Sở đã phối hợp với UBND phường, xã đăng ký nhu cầu tuyển dụng trên cơ sở biên chế tạm giao năm 2026 với tổng chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng là 3.175 chỉ tiêu. Trong đó giáo viên mầm non 609 chỉ tiêu, giáo viên cấp tiểu học 1.325 chỉ tiêu, giáo viên cấp trung học cơ sở 1.113 chỉ tiêu, giáo viên cấp trung học phổ thông 128 chỉ tiêu.

Để đảm bảo bố trí đội ngũ cho năm học mới, trong trường hợp không được giao bổ sung biên chế, Sở GD&ĐT và UBND các xã, phường đã đề xuất cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu hợp đồng lao động với hơn 3.000 chỉ tiêu.

Riêng đối với đội ngũ các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, đến nay, 6 xã đã ban hành quyết định thành lập các trường PTNT TH&THCS, đồng thời đã tiếp nhận, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên từ đội ngũ hiện có của địa phương. Bên cạnh đó đăng ký tuyển dụng 19 chỉ tiêu.

Sở GD&ĐT cho biết thêm, để chuẩn bị cho năm học mới, đơn vị đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng trang thiết bị dạy học để xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng và mua sắm bổ sung.

Ngoài ra, Sở cũng phối hợp các đơn vị chức năng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Đề án án nâng cấp, mở rộng trường lớp và đầu tư thiết bị dạy học cho các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí đầu tư ước tính hơn 28.500 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư xây mới, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất hơn 27.000 tỷ đồng.