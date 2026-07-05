Điểm Toán trường chuyên Tuyên Quang cao bất thường: Chất lượng giáo dục không thể tăng sau một năm

TPO - Điểm trung bình môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cao hơn các trường chuyên nổi tiếng khác từ 1 đến 1,5 điểm. Chuyên gia cho rằng, Bộ GD&ĐT và cơ quan chức năng cần làm rõ bất thường này, đảm bảo tính công bằng, khách quan cho kỳ thi.

Các trường THPT chuyên trên toàn quốc có điểm trung bình môn Toán dao động khá đồng đều, tập trung chủ yếu trong khoảng từ 8.0 đến 8.6 điểm. Trong khi đó, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có mức điểm trung bình môn Toán cao vượt trội 9,60, dẫn đầu, vượt xa tất cả các trường chuyên khác.

Đáng chú ý, mức điểm này của trường chuyên Tuyên Quang cao hơn 1,09 điểm so với Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (8,51). Với thang điểm 10, đây là khoảng cách rất lớn giữa hai trường chuyên. Đặc biệt, Khoa học tự nhiên là ngôi trường nổi tiếng, có thế mạnh về các môn nhóm Khoa học tự nhiên.

Điểm trung bình của trường chuyên Tuyên Quang cũng cao hơn Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam tới 1,36 điểm. THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có điểm trung bình 8,24; Vượt Lê Hồng Phong (Ninh Bình) 1,15 điểm: Cao hơn Phan Bội Châu (Nghệ An) 1,38 điểm...

Điểm trung bình môn Toán trường chuyên Tuyên Quang cao bất thường.

Nếu xếp theo thứ tự, năm nay THPT Chuyên Tuyên Quang ngoạn mục vươn lên dẫn đầu trung bình điểm thi môn Toán.

Xếp thứ hai là Trường THPT Chuyên Hưng Yên 8,68.

Xếp thứ 3 là Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh 8,57.

Các trường lần lượt tiếp theo là: THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 8,53; THPT chuyên Khoa học Tự Nhiên 8,51; THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình 8,45; Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG TP Hồ Chí Minh 8,41; THPT Chuyên Bắc Ninh 8,32; THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng 8,28; THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam 8,24; THPT Phan Bội Châu, Nghệ An 8,22; THPT Lương Văn Tuỵ, Ninh Bình 8,19...

Khoảng cách bất thường với các trường chuyên

Điểm trung bình môn Toán của các trường THPT hàng đầu cả nước năm 2026 cho thấy, THPT Chuyên Tuyên Quang bỏ xa tất cả các trường chuyên nổi tiếng khác với khoảng cách hiếm có (hơn 1 điểm, cách chuyên Vĩnh Phúc 1,5 điểm). Đây là mức điểm không chỉ đứng đầu danh sách mà còn tạo ra khoảng cách rất lớn với trường xếp thứ hai là THPT Chuyên Hưng Yên (8,68 điểm).

Trong nhóm trường chuyên hàng đầu, chênh lệch điểm trung bình thường chỉ dao động rất nhỏ, tính bằng 0,05, 02 điểm. Tuy nhiên, năm nay THPT Chuyên Tuyên Quang xếp thứ nhất toàn quốc và THPT Chuyên Hưng Yên đứng thứ hai với khoảng cách lên tới 0,92 điểm, theo chuyên gia giáo dục là mức chênh lệch rất hiếm gặp.

Bởi nguyên nhân, đề thi tốt nghiệp THPT được xây dựng để phân hóa học sinh trên phạm vi toàn quốc.

Các trường trong nhóm này đều tuyển học sinh xuất sắc của địa phương hoặc cả nước.

Chất lượng đầu vào giữa các trường chuyên tốp đầu vốn không có sự khác biệt lớn đến mức gần 1 điểm trung bình.

Nói cách khác, nếu coi các trường chuyên là "nhóm tinh hoa", thì việc một trường tạo khoảng cách gần 1 điểm với toàn bộ phần còn lại là điều rất khác thường.

Mặt khác, điểm trung bình 9,6 đồng nghĩa phần lớn học sinh đạt từ 9-10. Thậm chí số lượng điểm dưới 9 phải ít hơn số lượng điểm 10 và nhiều em đạt ở mức 9,75.

Ngoại trừ Tuyên Quang, các trường còn lại đều nằm trong khoảng: 8,19 đến 8,68 điểm, tức khoảng dao động chỉ khoảng 0,5 điểm.

Danh sách gồm nhiều cái tên quen thuộc: THPT Chuyên Hưng Yên; THPT Chuyên Hà Tĩnh; THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên; THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP Hồ Chí Minh... vốn là những trường nhiều năm dẫn đầu về học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và có chất lượng đầu vào rất cao.

Việc các trường này có điểm trung bình khá sát nhau là điều phù hợp với thực tế.

Chính vì vậy, mức 9,6 của THPT Chuyên Tuyên Quang càng trở nên nổi bật và khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi nghi ngờ liên quan đến việc có hay không tình trạng gian lận thi?

Cần làm rõ bất thường

Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT), kết quả thi tại Tuyên Quang có nhiều dấu hiệu bất thường, cần được rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi.

Ông Vinh cho rằng, theo quy luật chung, chất lượng giáo dục của một địa phương khó có thể tăng đột biến chỉ trong một năm. Vì vậy, cơ quan chức năng cần đối chiếu kết quả thi với học bạ, so sánh phổ điểm các năm, đồng thời kiểm tra toàn bộ quy trình từ bảo quản đề thi, coi thi đến chấm thi để xác định nguyên nhân.

"Chất lượng giáo dục không thể thay đổi chỉ sau một đêm", ông nói.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm nay

Theo ông, việc học sinh lớp chuyên Toán đạt nhiều điểm 10 môn Toán là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, nếu học sinh các lớp chuyên Văn, Lịch sử hay những lớp chuyên khác cũng đạt số lượng lớn điểm 10 môn Toán thì cần được phân tích kỹ.

Ông cũng cho rằng cần đặt kết quả của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong tương quan với các trường chuyên có truyền thống lâu năm trên cả nước.

"Nhiều trường chuyên hàng đầu đã khẳng định chất lượng suốt hàng chục năm. Nếu một trường có kết quả vượt trội hơn hẳn các trường này trong năm nay thì rõ ràng là hiện tượng cần được làm rõ", ông nói.

Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, nếu phát hiện có sai phạm thì cần xác định cụ thể xảy ra ở khâu nào. Khả năng có thể là việc buông lỏng giám sát trong phòng thi, hoặc những sơ hở khác trong quy trình tổ chức thi.



Để đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc, khách quan cho kỳ thi và các thí sinh khác, Bộ GD&ĐT và các cơ quan chức năng rà soát toàn diện các khâu và tìm bằng được nguyên nhân.

Theo ông Vinh, kỳ thi năm tới cần tăng cường giám sát chéo giữa các địa phương, hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực.

TS Hoàng Ngọc Vinh cũng lưu ý cần xem xét kết quả các môn thi khác của địa phương, trong đó có môn Tiếng Anh, để đánh giá toàn diện.

"Nếu một địa phương có kết quả vượt trội ở môn thi khác so với mặt bằng chung thì càng cần phân tích kỹ dữ liệu và quá trình tổ chức kỳ thi", ông nói.

Theo ông, nếu những nghi vấn không được làm rõ sẽ ảnh hưởng đến uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT và quyền lợi của các thí sinh khác.

"Dù vậy, tất cả mới là những dấu hiệu cần kiểm tra. Kết luận cuối cùng phải dựa trên kết quả xác minh của Bộ GD&ĐT và các cơ quan có thẩm quyền", ông nói.