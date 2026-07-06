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Thí sinh quy đổi chứng chỉ tiếng Anh mất cơ hội nhận học bổng

Hoa Ban

TP - Theo Nghị định 179 của Chính phủ, thí sinh xét tuyển vào các ngành khoa học cơ bản, kĩ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (các khối ngành STEM) nếu xét tuyển bằng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sẽ không có cơ hội nhận học bổng hỗ trợ hằng tháng từ 3,7 - 5,5 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho biết, Nghị định 179 của Chính phủ quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kĩ thuật then chốt và công nghệ chiến lược hướng tới 2 nhóm đối tượng sinh viên.
Thứ nhất, đoạt giải nhất, nhì, ba trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế dành cho học sinh THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét duyệt.

Nhóm thứ hai, tổng điểm môn Toán và hai trong các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học và tiếng Anh của kì thi tốt nghiệp THPT từ 22,50 trở lên theo thang điểm 30 không bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng và trúng tuyển thuộc nhóm 30% thí sinh đạt điểm trúng tuyển cao nhất cùng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc trong đợt xét tuyển chung của năm tuyển sinh.

Như vậy, ngoài những thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, các thí sinh còn lại dù xét tuyển phương thức nào, điểm thi tốt nghiệp THPT các tổ hợp có môn Toán và 2 môn trong các môn Vật lí, Hóa, Sinh, tiếng Anh phải đạt từ 22,5 điểm trở lên và trúng tuyển thuộc nhóm 30% thí sinh đạt điểm trúng tuyển cao nhất.
Do đó, những thí sinh trúng tuyển bằng tổ hợp có môn tiếng Anh quy đổi từ chứng chỉ IELTS, TOEIC nếu không thi tốt nghiệp môn này hoặc có thi nhưng không đạt tổng điểm theo quy định đều không được cấp học bổng.

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GS.TS Nguyễn Tiến Thảo trao đổi thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026 với thí sinh. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Ông Thảo lấy ví dụ, một thí sinh xét tuyển vào nhóm ngành được học bổng theo Nghị định 179 bằng kết quả thi đánh giá tư duy cao nhưng điểm thi tốt nghiệp tổ hợp các môn quy định không đạt thì cũng không được nhận học bổng. Điều này cũng tương tự với thí sinh xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của 2 đại học Quốc gia, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội…

Như vậy, thí sinh muốn nhận được học bổng từ Nghị định 179 bắt buộc phải có kết quả thi tốt nghiệp THPT 3 môn trong các tổ hợp được hình thành từ môn Toán và hai môn bắt buộc trong các môn Lí, Hóa, Sinh, tiếng Anh. Các thí sinh xét tuyển tổ hợp A01 (Toán, Lí, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh), tổ hợp D08 (Toán, Sinh, Anh) nếu không thi môn tiếng Anh mà xét bằng quy đổi chứng chỉ thì sẽ không có cơ hội nhận học bổng.

Hiện, Việt Nam có hơn 770.000 người học thuộc khối ngành STEM, chiếm tỉ lệ 29% tổng số sinh viên. Số này thấp hơn các nước trong khu vực và thế giới, như Singapore (46%) và Malaysia (50%).

Bộ GD&ĐT dự kiến năm nay có khoảng 32.000 sinh viên trúng tuyển nhận học bổng theo Nghị định 179 cùng với đó là khoảng 22.000 sinh viên trúng tuyển từ năm trước cũng được hưởng chính sách này.

Hoa Ban
#Chính sách học bổng Nghị định 179 #Tiêu chuẩn xét tuyển và miễn học bổng #Vai trò chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh #Thành tích học sinh giỏi quốc gia và quốc tế #Khối ngành STEM và chính sách đào tạo

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