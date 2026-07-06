Hoa hậu Hà Trúc Linh phỏng vấn thủ khoa 29,5 điểm: 'Tôi học từ sách giáo khoa, tìm thêm bài tập từ AI'

report Bốn lĩnh vực đang khát nhân lực trong kỷ nguyên AI

Hoa hậu Hà Trúc Linh:

Nhìn sâu hơn, có phải AI đang thay thế con người, hay đang tạo ra những công việc hoàn toàn mới? Các chuyên gia cũng chia sẻ vấn đề không đơn giản là “còn việc hay mất việc”, mà là việc làm đang dịch chuyển sang những vị trí đòi hỏi kỹ năng mới. Thưa chuyên gia, cụ thể Việt Nam đang thiếu nhân lực ở mức nào?

Tiến sĩ Đặng Thanh Tuấn:

AI chắc chắn sẽ thay thế một số công việc mang tính lặp lại, đồng thời tạo ra rất nhiều cơ hội nghề nghiệp mới. Mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều kéo theo sự thay đổi của thị trường lao động, và AI cũng không phải ngoại lệ.

Điều quan trọng không phải là AI lấy đi việc làm, mà là nó làm thay đổi cách con người làm việc và yêu cầu những năng lực mới. Những người biết ứng dụng AI như một công cụ hỗ trợ sẽ nâng cao năng suất, tạo ra nhiều giá trị hơn và có nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI phát triển mạnh mẽ, Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực ở một số lĩnh vực trọng điểm. Thứ nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu.

Tiến sĩ Đặng Thanh Tuấn cho rằng thị trường lao động sẽ không chỉ cần nhiều nhân lực hơn mà còn đòi hỏi chất lượng cao hơn.

Dữ liệu đang trở thành nền tảng của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý, vì vậy nhu cầu về đội ngũ có khả năng khai thác, phân tích và phát triển các giải pháp AI sẽ tiếp tục tăng cao.

Thứ hai là an ninh mạng. Khi dữ liệu ngày càng được số hóa và các dịch vụ công trực tuyến phát triển mạnh, yêu cầu về bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu trở thành yếu tố không thể thiếu. Chuyển đổi số chỉ có thể phát triển bền vững khi đi cùng với an toàn thông tin.

Thứ ba là tự động hóa và công nghệ chip bán dẫn. Đây là lĩnh vực đang đón đầu làn sóng đầu tư công nghệ cao vào Việt Nam.

Trong thời gian tới, nhu cầu về đội ngũ kỹ sư thiết kế, sản xuất và vận hành các hệ thống bán dẫn sẽ tăng rất mạnh. Bên cạnh đó là quản lý công nghiệp số - nhóm nhân lực có khả năng kết nối giữa công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là những người vừa hiểu công nghệ, vừa có năng lực quản lý, biết tích hợp các giải pháp số để giải quyết những bài toán thực tiễn dựa trên dữ liệu.

Có thể thấy, trong vài năm tới, thị trường lao động sẽ không chỉ cần nhiều nhân lực hơn mà còn đòi hỏi chất lượng cao hơn. Người học không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có tư duy số, khả năng tích hợp công nghệ và sẵn sàng thích ứng với những vị trí việc làm mới được tạo ra trong quá trình chuyển đổi số.