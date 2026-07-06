Thủ khoa A00 học ở trường cách nhà 30 km, không đi học thêm

Chuyên gia tham dự chương trình:
- TS Đặng Thị Ngọc Lan - Phó HT Trường ĐH Cửu Long
- TS Trần Thế Sao - Giám đốc chương trình Tài chính Ngân hàng, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Mở TPHCM
- Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing
- Vũ Thị Ngọc Ánh - Điểm 10 môn Toán, Thủ khoa khối A00 Trường THPT Trần Hưng Đạo với 27,75đ.
Host: Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh
Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng:
Nhiều năm công tác tư vấn tuyển sinh, tôi nhận thấy thí sinh thường tập trung vào "khối ngành" và nhầm lẫn giữa “khối ngành” với "ngành".
Khi nhắc tới "khối ngành" tức là bao quát tổng thể chung của tất cả ngành.
Ví dụ như là khối ngành Kinh tế sẽ có: ngành Tài chính - Ngân hàng, ngành Kế toán, ngành Kinh tế, ngành Toán Kinh tế, ngành Luật Kinh tế, ngành Trí tuệ nhân tạo, ngành Khoa học dữ liệu, Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhà hàng, ngành Hệ thống thông tin quản lý.
Các bạn thí sinh đầu tiên phải phân biệt được "khối ngành" và "ngành". Khi đặt nguyện vọng, cần quan tâm đến tên ngành.
Sáng nay tôi nhận được một câu hỏi: "Cô ơi, em muốn đăng ký xét tuyển vào trường cô với ngành Tài chính - Kế toán". Nhưng các bạn không biết là ngành Tài chính là Tài chính, còn Kế toán là Kế toán. Hoặc là việc tên ngành, ví dụ như là tên Trường Đại học Tài chính - Marketing, thì bạn hỏi: "Cô ơi, em muốn đăng ký xét tuyển vào khối ngành Kinh tế với ngành Tài chính - Marketing".
Nhưng thực tế là không có ngành đó. Đa phần các bạn mặc nhiên và không theo dõi kỹ đề án tuyển sinh của các trường để biết được đâu là ngành và đâu là khối ngành. Việc nhầm lẫn này nguy hiểm khi các bạn đăng ký xét tuyển.
Vì không đúng tên ngành, không đúng mã ngành thì sẽ không thể nào đăng ký xét tuyển được.
Thứ hai, khi các bạn thấy chữ "khối ngành Kinh tế", nghe rất lớn lao. Hay khi học ngành Tài chính - Ngân hàng, sau khi tốt nghiệp ra trường, bạn không nên mặc nhiên là sẽ trở thành CEO trong lĩnh vực tài chính hay là lĩnh vực của ngân hàng. Hay các bạn học ngành Quản trị kinh doanh, các bạn đều cho rằng khi tốt nghiệp ra trường, tôi phải là giám đốc điều hành, hay là giám đốc kinh doanh.
Khi chọn ngành nghề, đừng tập trung vào tên của ngành đó như thế nào, mà bạn phải biết rằng ngành đó với tên gọi đó, chương trình đào tạo được các trường xây dựng ra sao.
Trong chương trình đó có đảm bảo được cho các bạn là khối kiến thức cơ sở ngành, khối kiến thức đại cương hay là chuyên ngành hay không và kỹ năng nghề nghiệp để khi các bạn tốt nghiệp ra trường, tránh trường hợp là các bạn chạy theo tên ngành hot để rồi khi các bạn tham gia vào học, bạn lại không phù hợp với chính năng lực học tập của mình.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Năm 2026, khối ngành Kinh tế - Ngân hàng thay đổi nhanh, nhiều mô hình kinh doanh mới lên ngôi. Xu hướng nào đáng lưu ý để học sinh không hình dung nhóm ngành này theo cách quá cũ?
Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan:
Tôi xin mượn trích dẫn của một chuyên gia về tương lai học, đồng thời là chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới. Ông cho rằng trong bối cảnh hiện nay, khối ngành Kinh tế nói chung, đặc biệt là Tài chính - Ngân hàng, đang có sự chuyển mình mạnh mẽ khi AI, Blockchain và điện toán lượng tử phát triển, làm thay đổi cơ bản cách vận hành của doanh nghiệp và tổ chức kinh tế.
Ông cũng nêu một số xu hướng nổi bật. Thứ nhất là sự trỗi dậy của AI, vượt xa các công cụ chatbot truyền thống, hỗ trợ tự động hóa, đồng thời giúp phát hiện rủi ro và sai sót trong quá trình vận hành.
Thứ hai là xu hướng nâng cao trải nghiệm khách hàng, được xem như yếu tố cạnh tranh sống còn, quyết định sự ổn định và khả năng mở rộng thị trường của doanh nghiệp.
Thứ ba là các nghiên cứu đến năm 2026 sẽ phát triển các mô hình điện toán nhằm giảm thiểu rủi ro và giúp doanh nghiệp thích ứng tốt hơn với sự bất định của thị trường. Những xu hướng này cho thấy công nghệ đang ngày càng hiện diện rõ nét trong khối ngành kinh tế.
Công nghệ không chỉ dừng ở mức ứng dụng mà đã tạo ra những mô hình vận hành mới. Trong các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, dù tên gọi khác nhau, các chương trình đào tạo đều tích hợp những xu hướng này vào học phần.
Ví dụ, trong ngành Ngân hàng, các học phần như Ngân hàng thương mại đều hướng đến việc giúp sinh viên hiểu và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Như vậy, những xu hướng này đã và đang được đưa vào chương trình đào tạo ở mức độ khác nhau.
Khi học các ngành này, sinh viên sẽ từng bước được hình thành kỹ năng, từ cơ bản đến thành thạo, để đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Có rất nhiều bạn học sinh khi nói đến khối ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng thường có cảm giác “nghe quen nhưng chưa chắc hiểu rõ”. Có những ngành tên gần giống nhau, có những ngành học nghe hiện đại hơn, có những ngành đầu ra rất rộng, và chính điều đó khiến việc lựa chọn ngành nghề đôi khi bị mơ hồ ngay từ những bước đầu tiên.
Ngành nào khiến thí sinh dễ bị hiểu lầm, thưa tiến sĩ?
Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan:
Tôi xin bổ sung để các em tránh nhầm lẫn. Thuật ngữ khối ngành với người làm giáo dục như chúng tôi rất bình thường, nhưng với học sinh phổ thông hoặc phụ huynh còn mới và dễ gây rối.
Thực tế, sau xu hướng đào tạo hiện nay, một số ngành như tài chính - ngân hàng có cách tổ chức khác nhau giữa các trường. Có trường theo hướng chuyên sâu nên tách thành tài chính, ngân hàng, kế toán riêng.
Nhưng cũng có trường theo định hướng đa ngành, tích hợp và ứng dụng nên gộp thành ngành tài chính - ngân hàng.
Ví dụ, tại Trường Đại học Cửu Long, định hướng đào tạo là đa ngành, ứng dụng nên sử dụng các ngành tích hợp như Tài chính - Ngân hàng thay vì tách riêng.
Tương tự, trong lĩnh vực truyền thông cũng có ngành Truyền thông hoặc ngành tích hợp công nghệ truyền thông. Việc xây dựng ngành học phụ thuộc vào nhu cầu thị trường và chiến lược đào tạo của từng trường.
Khi đã xác định được năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp, các em cần tìm hiểu kỹ từng trường và từng chương trình đào tạo. Hiện nay, các trường đều có đội ngũ tư vấn tuyển sinh để hỗ trợ giải thích sự khác biệt giữa các ngành, giúp thí sinh lựa chọn chính xác hơn.
Ví dụ trong khối Kinh tế, không chỉ có Tài chính mà còn được chia nhỏ như Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp. Mỗi trường sẽ có cách định vị và thiết kế chương trình khác nhau, có trường tách riêng, có trường thiết kế theo hướng tích hợp.
Xin chia sẻ để các em không hoang mang khi thấy có nơi đào tạo ngành riêng biệt, có nơi lại đào tạo ngành tích hợp. Điều quan trọng là hiểu rõ bản chất chương trình và chọn đúng theo mục tiêu của mình.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Khi tra cứu điểm và thấy mình đạt 10 điểm môn Toán, phản ứng đầu tiên của Ngọc Ánh là gì? Em có nghĩ mình sẽ đạt điểm tuyệt đối trước đó không?
Thủ khoa Vũ Thị Ngọc Ánh:
Tôi bất ngờ khi biết mình là thủ khoa khối A00 vì trước đó không nghĩ mình đạt được số điểm cao như vậy.
Môn Toán tôi may mắn đạt điểm 10, môn Hóa cũng đạt kết quả tốt. Riêng môn Vật lý là môn tự tin nhất trong quá trình ôn tập, tuy nhiên khi làm bài có một vài sai sót nên kết quả chưa thật sự đúng với kỳ vọng ban đầu của mình.
Trong quá trình học, do nhà cách trường khá xa nên tôi không có điều kiện học thêm nhiều. Tôi chủ yếu tập trung tiếp thu kiến thức trên lớp, sau đó dành thời gian tự học và tự giải đề để rèn luyện kỹ năng cũng như củng cố kiến thức.
Bước ngoặt lớn nhất của em là năm 15 tuổi, khi tôi không đỗ vào trường chuyên của địa phương. Thay vì chọn một con đường an toàn, tôi quyết định rời xa gia đình để theo học tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, cách nhà hơn 30 km.
Đó là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi vùng an toàn và cũng là quyết định giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Những ngày đầu sống xa nhà thực sự không hề dễ dàng. Tôi phải tự học cách giặt quần áo, sắp xếp thời gian học tập, quản lý chi tiêu và tự chăm sóc bản thân.
Đã có những lúc cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi, nhưng tôi luôn tự nhắc mình phải cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của gia đình. Khi biết kết quả, người đầu tiên tôi gọi điện báo tin là mẹ. Mẹ rất vui và xúc động đến mức bật khóc.
Gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong suốt những năm học xa nhà. Bên cạnh đó, tôi cũng rất biết ơn các thầy cô và bạn bè. Tôi có một người bạn thân luôn đồng hành, cùng học tập và chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Các thầy cô ở trường cũng luôn quan tâm, động viên vì biết tôi là học sinh ở xa đến thuê trọ học tập.
Chính sự yêu thương và hỗ trợ đó đã tiếp thêm động lực để tôi không ngừng cố gắng. Tôi rất tự hào vì dù đến từ một vùng còn nhiều khó khăn, điều kiện học tập không thuận lợi như nhiều bạn ở thành phố, nhưng bằng sự quyết tâm, tinh thần tự học và nỗ lực không ngừng, tôi đã chứng minh rằng chỉ cần kiên trì và không bỏ cuộc thì mỗi người đều có thể đạt được mục tiêu.
Chiều 6/7, Báo Tiền Phong tổ chức livestream Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026. Chương trình diễn ra từ 14h đến 16h, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, phụ huynh và người theo dõi lĩnh vực tuyển sinh - hướng nghiệp.
Chương trình tập trung vào chủ đề định hướng chọn ngành, đặc biệt trong nhóm ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng. Đây là các lĩnh vực có sức hút lớn nhưng cũng khiến nhiều thí sinh băn khoăn khi lựa chọn.
Bên cạnh đó, chương trình cũng đề cập đến những băn khoăn phổ biến của học sinh như sự khác biệt giữa các ngành học, áp lực lựa chọn theo định hướng gia đình, mức độ cạnh tranh nghề nghiệp cũng như vấn đề học phí và cơ hội học bổng.
Trong phần giao lưu, các chuyên gia sẽ đưa ra nhiều lời khuyên về cách xây dựng tiêu chí chọn ngành, trong đó nhấn mạnh bốn yếu tố cốt lõi: hiểu bản thân, hiểu ngành, hiểu trường và hiểu bối cảnh thị trường lao động.