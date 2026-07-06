Thủ khoa A00 học ở trường cách nhà 30 km, không đi học thêm

report 'Đừng mặc định học Quản trị kinh doanh sẽ trở thành CEO'

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng:

Nhiều năm công tác tư vấn tuyển sinh, tôi nhận thấy thí sinh thường tập trung vào "khối ngành" và nhầm lẫn giữa “khối ngành” với "ngành".

Khi nhắc tới "khối ngành" tức là bao quát tổng thể chung của tất cả ngành.

Ví dụ như là khối ngành Kinh tế sẽ có: ngành Tài chính - Ngân hàng, ngành Kế toán, ngành Kinh tế, ngành Toán Kinh tế, ngành Luật Kinh tế, ngành Trí tuệ nhân tạo, ngành Khoa học dữ liệu, Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhà hàng, ngành Hệ thống thông tin quản lý.

Các bạn thí sinh đầu tiên phải phân biệt được "khối ngành" và "ngành". Khi đặt nguyện vọng, cần quan tâm đến tên ngành.

Sáng nay tôi nhận được một câu hỏi: "Cô ơi, em muốn đăng ký xét tuyển vào trường cô với ngành Tài chính - Kế toán". Nhưng các bạn không biết là ngành Tài chính là Tài chính, còn Kế toán là Kế toán. Hoặc là việc tên ngành, ví dụ như là tên Trường Đại học Tài chính - Marketing, thì bạn hỏi: "Cô ơi, em muốn đăng ký xét tuyển vào khối ngành Kinh tế với ngành Tài chính - Marketing".

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng lưu ý thông tin về ngành, khối ngành.

Nhưng thực tế là không có ngành đó. Đa phần các bạn mặc nhiên và không theo dõi kỹ đề án tuyển sinh của các trường để biết được đâu là ngành và đâu là khối ngành. Việc nhầm lẫn này nguy hiểm khi các bạn đăng ký xét tuyển.

Vì không đúng tên ngành, không đúng mã ngành thì sẽ không thể nào đăng ký xét tuyển được.

Thứ hai, khi các bạn thấy chữ "khối ngành Kinh tế", nghe rất lớn lao. Hay khi học ngành Tài chính - Ngân hàng, sau khi tốt nghiệp ra trường, bạn không nên mặc nhiên là sẽ trở thành CEO trong lĩnh vực tài chính hay là lĩnh vực của ngân hàng. Hay các bạn học ngành Quản trị kinh doanh, các bạn đều cho rằng khi tốt nghiệp ra trường, tôi phải là giám đốc điều hành, hay là giám đốc kinh doanh.

Khi chọn ngành nghề, đừng tập trung vào tên của ngành đó như thế nào, mà bạn phải biết rằng ngành đó với tên gọi đó, chương trình đào tạo được các trường xây dựng ra sao.

Trong chương trình đó có đảm bảo được cho các bạn là khối kiến thức cơ sở ngành, khối kiến thức đại cương hay là chuyên ngành hay không và kỹ năng nghề nghiệp để khi các bạn tốt nghiệp ra trường, tránh trường hợp là các bạn chạy theo tên ngành hot để rồi khi các bạn tham gia vào học, bạn lại không phù hợp với chính năng lực học tập của mình.