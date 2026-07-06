Đại học ngành sức khoẻ 2 giai đoạn mở thêm lộ trình cho thí sinh chưa đạt ngưỡng điểm sàn

Đại học ngành sức khoẻ học 2 giai đoạn trong hệ sinh thái Trường Đại học Lương Thế Vinh đã mở ra cơ hội học tập cho thí sinh chưa đạt ngưỡng 20 điểm đối với ngành Bác sĩ Y học cổ truyền, 16,50 điểm đối với ngành kỹ thuật phục hồi chức năng nhưng có mong muốn học Đại học.

Theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để được xét tuyển vào Đại học thì thí sinh phải đáp ứng điều kiện đạt tối thiểu tổng điểm 3 môn tổ hợp thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phải đạt ngưỡng 20 điểm đối với ngành Bác sĩ Y học cổ truyền, 16,50 điểm đối với ngành kỹ thuật phục hồi chức năng. Do vậy, đối với những thí sinh chưa đạt ngưỡng này, có thể chọn một lộ trình học tập 2 giai đoạn để hoàn thành ước mơ Đại học ngành Y học cổ truyền, Đại học ngành kỹ thuật phục hồi chức năng cụ thể như sau:

Trong 3 năm đầu, sinh viên học Cao đẳng ngành Y học cổ truyền hoặc Cao đẳng ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng tại Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn (Mã trường: CDD4903) là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ sinh thái Trường Đại học Lương Thế Vinh. Sau khi hoàn thành khoá học 3 năm sẽ được Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cấp bằng Cử nhân Cao đẳng ngành Y học cổ truyền hoặc ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng. Người học được cấp chứng chỉ hành nghề sau thời gian thực hành bệnh viện và được học liên thông Đại học ngành Bác sĩ Y học cổ truyền hoặc ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng của Trường Đại học Lương Thế Vinh theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cơ sở đào tạo tại tỉnh Ninh Bình thông báo tuyển sinh Cao đẳng ngành Y học cổ truyền, Cao đẳng ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trên toàn quốc vào học Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hệ chính quy.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại fanpage Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn - Tp Hồ Chí Minh hoặc Website: https://truongcaodangduocsaigon.vn/dang-ky/

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh có các Cơ sở đào tạo sau:

Địa điểm học tại Sài Gòn: số 215 D+E Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Hotline: 1800 1201

Địa điểm học tại Sài Gòn: số 209 Phạm Văn Chiêu – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 1800 1201

Địa điểm học tại Tỉnh Ninh Bình: Số 9 đường Cầu Đông, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình. Hotline: 0825.022.022