Giải mã sức hút khối ngành Khoa học Xã hội - Truyền thông

TPO - Tiếp nối chuỗi chương trình "Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026", Báo Tiền Phong lên sóng livestream chủ đề "Giải mã sức hút khối ngành Khoa học Xã hội - Truyền thông". Chương trình có sự tham gia của Tam khoa toàn quốc khối B00 Trịnh Gia Hân cùng các chuyên gia đầu ngành, mang đến nhiều góc nhìn lựa chọn ngành học phù hợp.

Khách mời tham gia chương trình: - Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. - Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân - Giám đốc Chương trình Xã hội học, Trường Đại học Mở TPHCM. -Thạc sĩ Lê Hoàng Trung - Phó Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cửu Long - Trịnh Gia Hân - Học sinh trường THCS -THPT Nguyễn Khuyến TPHCM, Tam khoa khối B00 toàn quốc, Thủ khoa TPHCM khối B03, đạt hai điểm 10 môn Toán và Sinh học. Host: Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân

Sáng 7/7, Báo Tiền Phong lên sóng livestream Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường năm 2026, chủ đề Giải mã sức hút khối ngành Khoa học Xã hội - Truyền thông. Đây là số phát sóng thứ ba, tiếp nối hai buổi livestream Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026 diễn ra ngày 6/7 với chủ đề Kỹ thuật - Công nghệ - AI và Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng.

Chương trình tập trung giải đáp những băn khoăn của thí sinh trước ngưỡng cửa đại học như: Học khối ngành Khoa học Xã hội - Truyền thông ra trường làm gì? AI có thay thế người làm truyền thông hay không? Cơ hội việc làm và triển vọng phát triển của nhóm ngành này trong bối cảnh chuyển đổi số sẽ thay đổi ra sao?

Với sự tham gia của thủ khoa và các chuyên gia đầu ngành, chương trình tiếp tục đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Thông qua phần trao đổi giữa các chuyên gia và thủ khoa, chương trình mang đến góc nhìn đa chiều, giúp thí sinh hiểu đúng về ngành học để có thêm cơ sở lựa chọn nguyện vọng phù hợp.

Khách mời đặc biệt đồng hành cùng chương trình hôm nay là Trịnh Gia Hân - Tam khoa toàn quốc khối B00, Thủ khoa TPHCM khối B03, chủ nhân hai điểm 10 môn Toán và Sinh.

Sinh ra tại Đắk Lắk, nữ sinh chọn vào TPHCM học nội trú từ năm lớp 10, sống xa gia đình. Chia sẻ nhanh với Tiền Phong, Gia Hân cho biết những ngày đầu, cô áp lực khi kết quả học tập chỉ dao động ở mức 5-6 điểm, có lúc bật khóc khi gọi điện về cho bố mẹ vì lo sợ không theo kịp bạn bè.

Thay vì bỏ cuộc, nữ sinh chọn cách lấp đầy khoảng trống kiến thức. Dịp cuối tuần hoặc nghỉ hè, Gia Hân ở lại ký túc xá tự học, ôn lại kiến thức từ lớp 10, lớp 11, chủ động hỏi thầy cô mỗi khi chưa hiểu bài và ghi chép cẩn thận để ghi nhớ lâu hơn.

Sự kiên trì giúp Gia Hân vươn lên nhóm học sinh có thành tích tốt nhất lớp, trước khi trở thành Tam khoa toàn quốc khối B00 với 29,5 điểm và Thủ khoa TPHCM khối B03 với 28,5 điểm, trong đó đạt điểm tuyệt đối ở hai môn Toán và Sinh, môn Ngữ văn đạt 8,5 điểm.

Thông qua câu chuyện của Gia Hân cùng những chia sẻ từ các chuyên gia tuyển sinh, chương trình không chỉ cung cấp thông tin về nhóm ngành Khoa học Xã hội - Truyền thông mà còn truyền tải thông điệp lựa chọn ngành học cần dựa trên năng lực, sở thích và mục tiêu phát triển lâu dài của mỗi học sinh, thay vì chạy theo xu hướng hay những định kiến về ngành nghề.