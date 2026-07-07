Bản lĩnh Người thuyền trưởng của Đại học kinh tế hàng đầu Việt Nam

TPO - Ngày 19/5/2026, PGS.TS Bùi Đức Thọ chính thức nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân. Với giới học thuật và những người gắn bó với ngôi trường này, đó là dấu mốc đặc biệt nhưng không bất ngờ - bởi đây là kết quả của một hành trình hơn ba thập kỷ bền bỉ, bản lĩnh và giàu chiều sâu học thuật của một nhà giáo trưởng thành từ chính mái trường này

Tinh hoa học thuật và tư duy quản trị hiện đại

Các đồng nghiệp khi nhắc đến PGS.TS Bùi Đức Thọ thường nói về một nhà trí thức có nền tảng học thuật vững vàng, tư duy sắc sảo và phong cách làm việc chuẩn mực. Năm 1996, ông tốt nghiệp Cử nhân Quản lý Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân với thành tích top 3 sinh viên xuất sắc nhất khoa.

Sau đó, ông tiếp tục hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Boise State, Hoa Kỳ (1999) và nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc để theo học chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Hành chính tại Đại học Kyunghee, Seoul. Năm 2005, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và trở thành giảng viên trẻ nhất của Đại học Kinh tế Quốc dân sở hữu học vị Tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

PGS.TS Bùi Đức Thọ

Ở PGS.TS Bùi Đức Thọ là sự kết hợp hài hòa giữa tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại và phong thái điềm đạm của một nhà giáo giàu chiều sâu. Những học hàm, học vị đạt được từ sớm không tạo nên khoảng cách, mà trở thành nền tảng để thầy thấu hiểu sâu sắc bản chất vận hành của một đại học hiện đại trong bối cảnh hội nhập

30 năm tuổi Đảng – Một bản lĩnh chính trị kiên định

Với 30 năm tuổi Đảng, PGS.TS Bùi Đức Thọ được xem là hình mẫu của một nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng cùng quá trình rèn luyện nghiêm túc và bền bỉ. Từ Bí thư Chi đoàn sinh viên (1994), Bí thư Liên chi (1995), Uỷ viên BCH Đoàn trường (1996) đến việc được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn là sinh viên năm 1996, hành trình ấy đã sớm cho thấy phẩm chất lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm của thầy. Trải qua nhiều cương vị trước khi trở thành người đứng đầu Đảng uỷ nhà trường, thầy luôn được đánh giá cao bởi phong cách điều hành kỷ luật, quyết đoán nhưng cầu thị và thận trọng.

Không lựa chọn cách thể hiện bằng hình ảnh hào nhoáng hay những phát ngôn gây chú ý, thầy tạo dựng uy tín bằng năng lực thực chất và sự am hiểu sâu sắc về quản trị đại học qua nhiều vị trí quan trọng: Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học (2010), Trưởng phòng Quản lý khoa học (2015), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (2017), Phó Hiệu trưởng (2019), Bí thư Đảng uỷ – Phó Hiệu trưởng (2020), Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường (2021), Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng Đại học (2024) và nay là Bí thư Đảng uỷ – Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân.

Người thuyền trưởng của Đại học kinh tế hàng đầu Việt Nam

Trong bối cảnh giáo dục đại học chuyển đổi mạnh mẽ, PGS.TS Bùi Đức Thọ được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Đại học Kinh tế Quốc dân bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều trọng tâm lớn: Hoàn thiện chiến lược phát triển Đại học đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2056 (100 năm Đại học Kinh tế Quốc dân); Hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động Đại học; Hoàn thiện bộ máy tổ chức Đại học theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực; Nâng cao thực chất chất lượng đào tạo, nghiên cứu, lấy kết quả tác động làm thước đo; Hoàn thiện quy chế tiền lương theo mô hình 3P nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ để đưa Đại học vững bước tương lai.

Tầm nhìn ấy cho thấy tư duy của một nhà lãnh đạo không chỉ hướng tới tăng trưởng, mà còn chú trọng chiều sâu học thuật, giá trị bền vững và sức mạnh nội tại của một đại học hàng đầu.

Điềm đạm nhưng quyết đoán, sâu sắc nhưng gần gũi, PGS.TS Bùi Đức Thọ đang tiếp tục hành trình của mình bằng trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần phụng sự. Đó cũng là phẩm chất của một người đứng đầu đại học lớn: kết hợp giữa tư duy học thuật, năng lực quản trị và trách nhiệm với cộng đồng giáo dục.