Giải đáp trăn trở học xã hội 'khó xin việc'

report Đừng vội đặt cược tương lai vào hai chữ 'ngành hot'

MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:

Nhiều bạn yêu thích thiện nguyện và làm các việc cộng đồng, đặc biệt là tư vấn tâm lý. Tuy nhiên, những ngành này chỉ phát triển chủ yếu ở các thành phố lớn còn ở tỉnh lẻ thì ít được biết. Thầy có thể giải đáp những băn khoăn về cơ hội việc làm tương lai đối với khối ngành này?

Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân:

Sinh viên tốt nghiệp các ngành như Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á học, hay gần đây là ngành Tâm lý học (từ năm 2023), có khối lượng công việc và môi trường làm việc rộng mở tại nhiều cơ quan, tổ chức nhà nước.

Cụ thể, các bạn có thể làm việc tại Ủy ban nhân dân, các Sở, Ban, Ngành từ cấp xã, cấp huyện cho đến cấp tỉnh. Hiện nay, các vị trí chuyên viên phụ trách mảng Văn hóa - Xã hội tại các Ủy ban nhân dân cấp xã đều cần nhân lực thuộc ngành Công tác xã hội hoặc Xã hội học.

Đối với những bạn có năng lực tốt hơn, cơ hội làm việc ở cấp huyện và cấp tỉnh là rất lớn. Thực tế, nhiều cựu sinh viên của Trường Đại học Mở hiện đang công tác và nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại các cơ quan cấp tỉnh ở rất nhiều địa phương.

Vì vậy, nếu các bạn học khối ngành này và có định hướng trở về quê hương công tác thì đây hoàn toàn là một lựa chọn đúng đắn, nằm trong chuẩn đầu ra và định hướng vị trí việc làm của chương trình đào tạo.

Thậm chí, việc trở về địa phương làm việc tại các Sở, Ban, Ngành đôi khi còn mang lại cho các bạn một cuộc sống ổn định và dễ chịu hơn so với việc ở lại các trung tâm thành phố lớn. Khía cạnh thứ hai, nếu nhìn ở góc độ làm việc trực tiếp giữa người với người, tại các tỉnh lẻ hoặc khu vực nông thôn hiện nay có các định chế và tổ chức xã hội rất cần nhóm ngành nghề này.

Dù số lượng có thể không nhiều bằng thành phố, nhưng cơ hội vẫn luôn hiện hữu. Các bạn vẫn có thể trở thành chuyên viên tham vấn tâm lý hoặc chuyên viên làm về mảng phát triển cộng đồng tại nông thôn - đây đều là những công việc vô cùng quan trọng.

Chuyên gia khuyên chọn ngành nghề theo năng lực, không nên chạy theo xu hướng.

Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và các hình thức giao tiếp hiện đại, khoảng cách địa lý giữa nông thôn và thành phố đã không còn là rào cản lớn. Những bạn theo đuổi ngành Tâm lý học có thể tận dụng một hình thức dịch vụ rất phát triển ở các nước tiên tiến và chắc chắn sẽ là xu hướng tại Việt Nam trong tương lai, đó là: tư vấn tâm lý từ xa (tele-therapy).

Do đó, ngay cả khi sống ở nông thôn hay bất kỳ địa phương nào, nếu bạn có năng lực xuất sắc và là một chuyên gia giỏi, bạn vẫn có thể kết nối và có tệp khách hàng rộng lớn ở các đô thị, thậm chí là ở nước ngoài.

Tóm lại, các bạn không cần quá lo lắng về cơ hội việc làm thuộc lĩnh vực cộng đồng, tâm lý hay công tác xã hội tại các tỉnh lẻ. Nơi đây luôn sẵn sàng có những vị trí việc làm phù hợp cho sinh viên tốt nghiệp khối ngành khoa học xã hội. Yếu tố thứ ba là thị trường lao động trong tương lai thì ta không thể dự đoán chính xác được, bởi xã hội luôn biến đổi không ngừng.

Một công việc ngày hôm nay có thể có nhu cầu rất cao, nhưng ngày mai có thể sẽ không còn như vậy. Do đó, thay vì chọn nghề chạy theo xu hướng, việc quay về tập trung vào năng lực, thế mạnh và niềm đam mê nội tại đối với nghề nghiệp mới là điều quan trọng và bền vững nhất. Đó chính là góc nhìn của tôi về cách cân bằng giữa ba yếu tố: năng lực, đam mê và thị trường lao động.

Thầy chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ chân cứng đá mềm, sáng suốt để lựa chọn lĩnh vực công việc mà bạn thực sự đam mê, yêu thích trong tương lai. Chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt, tương lai tươi sáng ở phía trước. Và chúc các bạn thành công dù lựa chọn bất kỳ công việc nào.