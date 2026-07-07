Thủ khoa không đi học thêm

report Thủ khoa Yến Nhi: 'Mỗi khi mệt mỏi muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lý do bắt đầu'

MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:

Áp lực có lẽ là từ khóa quen thuộc với tất cả các sĩ tử, đặc biệt là trong năm cuối cấp. Vậy Nhi đã làm gì để vượt qua những áp lực đó? Và ai là người đã đồng hành cùng em trong suốt hành trình vừa qua?

Thủ khoa Nguyễn Lê Yến Nhi:

Áp lực là điều không thể tránh khỏi trong hành trình học tập của mỗi học sinh, đặc biệt là những năm cuối cấp.

Áp lực không chỉ đến từ việc học, từ môi trường xung quanh mà đôi khi còn đến từ chính những kỳ vọng mà bản thân tôi đặt ra. Khi gặp áp lực, điều đầu tiên tôi làm là nhìn nhận lại xem nguyên nhân đến từ đâu, từ những tác động bên ngoài hay từ chính bản thân mình.

Nếu áp lực xuất phát từ bên trong, tôi thường tự hỏi: “Vì sao mình bắt đầu?”, “Điều gì khiến mình lựa chọn con đường này?”.

Việc nhớ lại ước mơ, niềm yêu thích và mục tiêu ban đầu giúp tôi tìm lại động lực để tiếp tục cố gắng. Với tôi, đam mê chính là nguồn sức mạnh giúp mình vượt qua những giai đoạn khó khăn và kiên trì với mục tiêu đã chọn.

Thủ khoa Yến Nhi nói bí quyết vượt qua áp lực.

Bên cạnh đó, trong suốt hành trình vừa qua, tôi cũng may mắn nhận được sự đồng hành, động viên từ gia đình, thầy cô và những người luôn tin tưởng, ủng hộ.

Về định hướng nghề nghiệp, tôi nghĩ Khối B hiện nay đã mở rộng hơn rất nhiều, không chỉ giới hạn trong các ngành truyền thống như Y khoa hay Dược học. Điều quan trọng nhất khi lựa chọn ngành học là cần hiểu rõ sở thích, năng lực và mong muốn của bản thân.

Khi chọn được lĩnh vực phù hợp, các bạn sẽ có thêm động lực để phát triển và theo đuổi lâu dài. Tôi hy vọng những chia sẻ của mình có thể giúp các bạn thí sinh tự tin hơn trong giai đoạn xét tuyển và có thêm niềm tin vào lựa chọn của mình.