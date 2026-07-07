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Bổ nhiệm Giáo sư Nguyễn Hữu Tú làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Nghiêm Huê

TPO - GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đến khi nghỉ hưu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa kí quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội với GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú. Thời hạn giữ chức vụ hiệu trưởng có hiệu lực từ ngày 6/7 đến thời điểm ông Tú đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú sinh năm 1968 tại Thanh Hóa. Ông có hơn 30 năm giảng dạy tại Trường Đại học Y Hà Nội, có hơn 10 năm là phó hiệu trưởng trước khi giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kì 2020-2025.

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GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NTCC

Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa (ngoại, sản) tại Trường Đại học Y khoa Hà Nội năm 1990 và tốt nghiệp bác sĩ nội trú (chuyên ngành gây mê hồi sức) năm 1993. Ông tốt nghiệp hai chương trình nội trú bệnh viện (FFI) chuyên khoa sâu ngành gây mê hồi sức tại Bệnh viện Hôtel Dieu và Edouard Herriot, Lyon (1994-1995) và Bệnh viện Henri-Mondor, Créteil, Cộng hòa Pháp (1997-1998).

Năm 2000-2003, ông là nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia, Cộng hòa Pháp (CNRS, Gif-sur-Yvette), trợ giảng (chef de clinique) tại Đại học Paris XII, Créteil. Năm 2003, ông tốt nghiệp tiến sĩ y học tại Trường Đại học Y Hà Nội, sau đó tham gia các chương trình trao đổi kinh nghiệm tại Tasmania và Adelaide, Úc.

Ông được phong hàm phó giáo sư năm 2007 và giáo sư năm 2014 của Trường Đại học Y Hà Nội và là phó giáo sư, giáo sư trẻ nhất của ngành y được công nhận tại thời điểm đó.

GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú có nhiều đóng góp cho Trường Đại học Y Hà Nội như xây dựng và phát triển Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng, Trung tâm Gây mê hồi sức và chống đau Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, mở nhiều mã ngành mới cho hệ thống y tế như cử nhân Điều dưỡng chương trình tiên tiến, Kĩ thuật xét nghiệm y học...

Nghiêm Huê
#Trường Đại học Y Hà Nội #GS Nguyễn Hưu Tú #Bổ nhiệm

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